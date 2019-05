YouTube Gaming al capolinea: il servizio si sposta su YouTube

VideogamesTecnologia

31/05/2019

YouTube Gaming si unisce a YouTube, creando un apposito hub dedicato al mondo dei videogiochi.

Dopo quattro anni di onorato servizio, l’app di YouTube Gaming chiude i battenti. Google ha infatti deciso di unificare le due piattaforme, YouTube e YouTube Gaming, indirizzando gli utenti sul sito principale. Questa declinazione del popolare servizio di condivisione video ha infatti creato “confusione” tra i giocatori, la maggior parte dei quali ha poi deciso di migrare volontariamente su YouTube e continuare a seguire i propri streamer preferiti direttamente da lì.

Come evidenziato nella pagina di assistenza, la nuova sezione dedicata al gaming avrà una pagina specifica su YouTube, senza reindirizzare ad altri domini. Lo stesso vale per l’app di YT Gaming, che è stata integrata all'interno dell’applicazione principale della piattaforma video. Il cambiamento è divenuto effettivo a partire dal 30 maggio.

Tuttavia, alcuni creatori di contenuti non apprezzano questa decisione. Lo YouTuber Luke del duo kwingsletsplays, specializzato nella realizzazione di walkthrough, svolge questa attività dal 2009. Come dichiarato da Luke a Engadget, la nascita della piattaforma stand-alone YT Gaming ha portato grandi benefici al suo canale e, ora che questa sta per chiudere, lo YouTuber si dimostra sinceramente preoccupato. Il nuovo hub non offre infatti una grande varietà di contenuti, focalizzandosi soprattutto sui video di tendenza e sulla tua cronologia video.

YouTube Gaming è nato nel 2015 come risposta a Twitch, popolare servizio di live streaming dedicato ai videogiochi. Tuttavia, nonostante il costante impegno di Google nel migliorare la sua piattaforma, Twitch continua ancora oggi a dominare il settore. Come evidenziato da Newzoo, compagnia specializzata nell’analisi di dati e statistiche relative al mondo del gaming, il servizio di Amazon ha registrato circa 1,9 milioni di ore di live streaming nei primi mesi dell’anno, mentre YouTube Gaming non ha superato le 460mila ore di contenuti prodotti dagli utenti.

