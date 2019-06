Fumetti

di Silvio Mazzitelli - 03/06/2019 16:18 | aggiornato 03/06/2019 16:24

Il padre di Dragon Ball ha ricevuto un importante riconoscimento alla sua carriera dal governo francese.

Akira Toriyama è stato il padre di uno dei manga più importanti di sempre. Con Dragon Ball infatti il fumetto giapponese ha iniziato a diventare sempre più popolare anche in Occidente, diventando un fenomeno mondiale che ha influenzato diverse generazioni cresciute con Goku, Vegeta e gli altri iconici personaggi della serie.

Proprio per questi meriti Akira Toriyama è stato premiato dal governo francese con il titolo di Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere) durante una cerimonia che si è tenuta il 30 maggio nell'ambasciata francese in Giappone.

Toriyama, essendo una persona molto riservata che difficilmente si mostra in qualsiasi tipo di evento pubblico, non era presente alla cerimonia di conferimento del titolo. Al suo posto ha partecipato Akio Iyoku, il publisher dell'autore, che ha riferito le parole del padre di Dragon Ball.

Akira Toriyama, représenté par son éditeur, reçoit la médaille de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

« M. Toriyama est toujours très reconnaissant envers ses fans français, eux qui on commencé à apprécier ses œuvres très tôt dans sa carrière. » pic.twitter.com/e3SUEQKbnW — Glénat Manga (@Glenat_Manga) May 31, 2019

Il signor Toriyama è davvero molto grato ai suoi fan francesi che hanno apprezzato le sue opere sin dall'inizio della sua carriera. Sfortunatamente, il signor Toriyama non partecipa quasi mai alle cerimonie, e così ho io l'onore di ricevere questo riconoscimento al suo posto. Lui mi ha raccomandato di dirvi di quanto è onorato di poter ricevere questo titolo dal vostro paese.

Akira Toriyama ha attualmente 64 anni. La sua carriera è iniziata negli anni '80 con il manga Dr. Slump e Arale, famoso anche nel nostro paese, per poi passare nel 1984 a Dragon Ball, l'opera che lo ha reso famoso in tutto il mondo. L'autore è conosciuto anche per aver realizzato il character design di alcuni famosi videogiochi come Dragon Quest e Chrono Trigger. Recentemente Toriyama è tornato a occuparsi della sua opera magna con Dragon Ball Super, curando la storia sia dell'anime che del manga, disegnato dal suo erede Toyotaro.

Il mangaka giapponese era già stato insignito di un altro importante riconoscimento sul territorio francese. Nel 2013 infatti aveva ricevuto il Grand Prix de la ville d'Angoulême, un premio dedicato ai fumettisti ancora in vita che hanno lasciato un'impronta significativa nel mondo del fumetto. Questo premio viene assegnato ogni anno durante il Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, la seconda manifestazione dedicata al fumetto più grande d'Europa dopo il Lucca Comics and Games, e nell'ultima edizione è stata premiata un'altra grande autrice nipponica, Rumiko Takahashi.

Stéphane Beaujean, directeur artistique du Festival @bdangouleme, remet le Grand Prix de la ville d’Angoulême 2019, à Rumiko Takahashi. pic.twitter.com/ETzlgsHIQQ — Glénat Manga (@Glenat_Manga) May 30, 2019

La mangaka ha ricevuto di persona il premio durante la cerimonia tenutasi all'ambasciata francese in Giappone in cui è stato premiato anche Toriyama. La Takahashi è famosa per aver realizzato moltissime opere di successo a livello internazionale, come Ranma 1/2, Lamù e Inuyasha.

Fonte: Animenewsnetwork