Bershka e Nintendo lanciano una collezione a tema Pokémon (e mettono a disposizione i videogiochi)

03/06/2019

A Bershka, come al cinema, è l’anno della Pokémon-mania: dal 31 maggio negli store è disponibile una collezione di outfit a tema Pikachu & company. Nel weekend i clienti si sono cimentati anche con i videogiochi.

I Pokémon spopolano dal 1996, nel mondo dei cartoni animati, dei videogiochi ma anche nel comparto fashion. Piccoli, colorati, iconici e irresistibili, sono i protagonisti di una nuova capsule collection firmata Bershka, che è arrivata nei negozi in tempo per il cambio dell’armadio e poco dopo l’arrivo nelle sale di Pokémon: Detective Pikachu (che è nei cinema italiani dal 9 maggio).

Bershka Gli outfit della collezione

La collezione dedicata ai Pokémon

Dal 31 maggio negli store Bershka si possono trovare t-shirt, camicie, pantaloni sportivi e body a tema Pikachu & company. I colori della collezione sono vivaci e vitaminici, dal rosso al giallo, capi casual-pop che strizzano l’occhio alla moda dei primi 2000 e sono perfetti per il dailywear.

Bershka Il body giallo con Pikachu

Magliette oversize dove troneggiano scritte blu elettrico o giallo limone costituiscono una scelta casual-trendy e perfetta per i mesi estivi, proprio come i pantaloni athleisure da ciclisti (di moda nel 2019 dopo la collezione geniale di Chanel), top, camicie da sbottonare e outfit dove spunta l’inconfondibile e familiare sagoma di Pikachu.

Bershka La t-shirt a tema Pokémon

Giocare con i videogiochi a Berhska

Bershka ha stretto una partenership con Nintendo per confezionare la collezione fashion, con tanto di postazioni per videogiochi per tutto il weekend di inaugurazione nel punto vendita milanese di corso Vittorio Emanuele, dove i clienti si sono cimentati con Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!

Bershka La camicia a tema Pokémon

I nuovi giochi sono stati lanciati lo scorso novembre con un evento speciale, per arricchire l’esperienza degli utenti e garantire un’avventura virtuale sempre più emozionante e approfondita, ma adatta anche ai giocatori inesperti del mondo Pokémon. In queste sessioni si parte dalla regione di Kanto per un percorso videoludico con Pikachu o Eevee, coinvolti in un nuovo stile di gioco, che include ad esempio la facoltà di scuotere i controller Joy-Con per lanciare le Poké Ball.

HD Nintendo L'evento Pokémon di novembre per il lancio dei nuovi giochi

