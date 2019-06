Captain Marvel: dopo l’omaggio a Pulp Fiction, ecco quello a Le Iene

Cinema

Le citazioni anni '90 di Captain Marvel non smettono di stupire: quello che all'inizio sembrava essere un omaggio a Pulp Fiction, infatti, è in realtà un rimando a un altro grande successo di Tarantino.

Il mondo di Captain Marvel è ricco di citazioni anni ’90, dalle canzoni della colonna sonora al sito ufficiale della produzione.

I più attenti sapranno anche che il film con protagonista Brie Larson ha nascosto tra le sue sequenze alcuni omaggi al cinema di Quentin Tarantino, regista che a partire dal 26 luglio 2019 sarà protagonista nelle sale americane con C’era una volta a… Hollywood. In un primo tempo, l’accostamento più evidente sembrava essere quello con Pulp Fiction, per via di alcune scene con protagonisti Talos, Phil Coulson e Fury.

Comicbook segnala, però, che le conclusioni di fan e critici erano in parte errate: una delle citazioni di Captain Marvel non riguarda le avventure di Vincent Vega e compagni, ma bensì Le Iene.

Mr. Blonde beve con stile

Scendendo nello specifico, in Captain Marvel è visibile una scena nella quale Talos arriva a casa di Maria Rambeau sorseggiando una bibita contenuta in un bicchiere a strisce bianche e rosse. La sequenza sembrava essere un omaggio a un passaggio simile apparso in Pulp Fiction e con protagonista Jules Winnifeld, il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson. Si tratta, nello specifico, della parte in cui Jules assapora un hamburger di Big Kahuna Burger, “la colonna portante di ogni colazione vitaminica”:

Tuttavia, ascoltando i commenti dei registi Anna Boden e Ryan Fleck contenuti nella versione digitale di Captain Marvel, si scopre che la citazione non è dedicata a Jules, ma nientemeno che a Mr. Blonde, personaggio simbolo di Le Iene impersonato da Michael Madsen.

In una particolare scena del film di Tarantino, con protagonisti anche Mr. Pink e Mr. White, Mr. Blonde beve una bibita nel ben noto bicchiere a strisce bianche e rosse con la stessa nonchalance esibita da Talos:

L'inserimento di numerosi rimandi agli anni ’90 in Captain Marvel fa parte di una precisa volontà di Marvel, così come dichiarato dal presidente Kevin Feige in una dichiarazione rilasciata nell'aprile 2018 al Toronto Sun:

Ambientare la pellicola negli anni ’90 ci consente di scoprire un’area in cui non eravamo mai stati presenti, ed entrare nel genere action anni ’90 è stato divertente e ci ha permesso di esplorare un periodo passato del Marvel Cinematic Universe, prima che Nick Fury venisse a conoscenza degli alieni o di qualsiasi altra dinamica legata a persone con superpoteri. Ci ha permesso anche di citare la guerra Kree-Skrull, che ha una parte importante nella mitologia dei fumetti. Ci è sembrato divertente entrare in questo contesto e dare a Carol Danvers la sua storia di origine.

