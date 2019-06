Diego Maradona, il trailer del docu-film di Asif Kapadia sulla vita del Pibe de Oro

Sono gli anni Ottanta e il genio assoluto del calcio mondiale viene ingaggiato dal Napoli , una squadra che non riesce a vincere sul campo, ma che vanta una tifoseria senza eguali per passione e dimensioni. Maradona e la città di Napoli diventano un connubio elettrico e perfetto. Il talento del campione esplode e nel 1987 rende possibile l’impossibile vincendo il campionato italiano.

L’intenzione del regista – che ha lavorato su 500 ore di filmati mai visti prima tratti dall'archivio personale del calciatore – è ancora una volta quella di ritrarre un personaggio che nella sua carriera è riuscito a rompere gli schemi, diventando una diva del soul nel caso di Amy (con cui il regista ha vinto un Oscar come Miglior documentario) o un pilota insuperabile come Senna.

Dopo l’immersione nella vita della cantante Amy Winehouse e in quella del campione di Formula 1 Ayrton Senna, Asif Kapadia crea un nuovo coinvolgimento tra il pubblico e una leggenda, questa volta del calcio mondiale. Diego Maradona è il nuovo docu-film dedicato al famoso calciatore argentino che, dopo essere stato presentato al Festival di Cannes, arriva nelle sale italiane per tre date speciali, il 23, 24 e 25 settembre .

