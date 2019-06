I fan di Game of Thrones scoprono la controfigura di Spettro (e i commenti sono imperdibili)

TV News

di Stefania Sperandio - 03/06/2019 12:41 | aggiornato 03/06/2019 12:45

Spettro è stato uno dei protagonisti assoluti di Game of Thrones 8 – e dei commenti degli spettatori. Ora che abbiamo scoperto la sua controfigura dietro le quinte, il metalupo albino di Jon Snow è di nuovo il re dei social della serie TV di HBO.

Chi è il più bravo e più amato metalupo di tutta Westeros? Spettro, ovviamente, il fedele compagno di Jon Snow che gli è stato vicino in mille e più avventure e che è stato protagonista – facendo piangere tutti per i motivi più diversi – anche della stagione finale di Game of Thrones.

Il metalupo albino non ha avuto in realtà numerose scene su schermo perché, come aveva spiegato il regista David Nutter, renderlo realtà richiede un duro lavoro al team che si occupa della computer grafica. Eravamo stati avvertiti, insomma, ma scoprire la controfigura di Spettro dietro le quinte è stato comunque... sorprendente.

HD HBO Sì, è Spettro dietro le quinte

Le immagini arrivano da Game of Thrones: The Last Watch, il documentario finale dedicato alla realizzazione dell'ultima stagione di Game of Thrones e ci svelano che, in realtà, Spettro altri non era che un grosso pupazzo imbottito dalla forma vagamente simile a quella di un lupo.

Piazzato in scena questo pupazzo-controfigura a metà tra l'inquietante e il grottesco, insomma, l'amatissimo metalupo veniva reso realtà rigorosamente in post-produzione: un lavoro che conferma quanto dichiarato mesi fa dalla produzione, che aveva rivelato che le scene con protagoniste le fiere di casa Stark (o almeno quelle rimaste, ossia Spettro e Nymeria) richiedevano molto lavoro e si preferiva generalmente affidarsi alla computer grafica che a veri lupi – difficili da gestire.

HD HBO Sapevamo che non saresti uscito in forma dalla Battaglia di Grande Inverno, Spettro, ma non così...

I fan scatenati su Spettro

Ovviamente, la scoperta ha scatenato la fantasia e i commenti dei fan, che quando si tratta di Spettro non si tirano mai indietro sui social network.

Qualcuno, ad esempio, si domanda disperatamente "cosa è successo a Spettro? Nooooo", assicurando comunque di ritenerlo ancora il più bravo metalupo – non importa quanto sia effettivamente brutto dietro le quinte!

You're still the goodest boy pic.twitter.com/ERu5ZuhT7O — Kim Aubrey (@kimkimaubrey) May 28, 2019

Più diretta, un'altra spettatrice scrive "Spettro, ma che ca**o". Un'altra rivela "ho perso la testa per questa mostruosità imbottita".

absolutely losing my mind over this stand-in ghost stuffed monstrosity pic.twitter.com/v15jbmXwVN — haley whittington (@haleywhitt) May 27, 2019

Un fan scrive che è stato fatto un altro torto a Spettro (dopo il chiacchierato addio di Game of Thrones 8x04), a causa di questo terribile pupazzo dietro le quinte:

Ghost was done dirty yet again. Terrible stand-in. #GameofThrones pic.twitter.com/qD7JFu23h5 — Lee Travis (@lostthenumbers) May 28, 2019

Segue il disappunto di altri affezionati di Spettro, ma c'è anche chi ci scherza su, scrivendo:

Ecco Spettro prima di trucco e parrucco.

Il premio di fan più affezionata va probabilmente a quella che scrive:

È un vero metalupo. Voglio questa schifosa controfigura di Spettro con tutta me stessa. La sistemerei nella mia sala da pranzo e la addobberei periodicamente.

A truly dire wolf.

I want this shitty Ghost stand-in so much. I will set him up in my dining room and decorate him seasonally. #TheLastWatch pic.twitter.com/GmMIyw0Zsq — Emily, The Bartz (@Phusaza) May 27, 2019

Cuore spezzato, invece, per un'altra spettatrice, che non avendo prestato troppa attenzione alle parole di HBO sull'uso della computer grafica rivela:

Sto vedendo The Last Watch e non so perché ma ho creduto per tutti questi anni che Spettro fosse un animale vero.

So I’m watching the last watch and idk why I thought Ghost was a real animal this whole time — Amella💕 (@NoelAmella) May 29, 2019

E invece...

Come vi sembra questa controfigura di Spettro? Non comprometterà il vostro amore incondizionato per il più bravo metalupo della storia delle serie TV, vero?

Game of Thrones: The Last Watch andrà in onda in Italia su Sky Atlantic (anche in streaming su Now TV) alle ore 21.15 di lunedì 3 giugno.