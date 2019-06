Ghostbusters: The Video Game uscirà in versione remastered, ecco il trailer

VideogamesCinema

di Andrea Guerriero - 03/06/2019 09:58 | aggiornato 03/06/2019 10:02

Who you gonna call?

10 condivisioni

È ufficiale, Ghostbusters: The Video Game Remastered uscirà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Si tratta, come già il nome lascia intendere, della versione rimasterizzata del videogioco uscito originariamente nel 2009 su PlayStation 3, Xbox 360, PC e Wii, tirato a lucido dal punto di vista tecnico. Un lavoro di restauro poligonale che potete ammirare nel trailer di annuncio in testata di articolo, e che è stato affidato al ragazzi di Saber Interactive, noti per aver creato il recente World War Z, che ha ottenuto un discreto successo.

Oltre a una massiccia iniezione di texture ad alta definizione, tutti i filmati in cinematica sono stati ricostruiti per adattarsi agli standard di risoluzione attuali.

HD Saber Interactive Ghostbusters: The Video Game Remastered offre una storia completamente originale

Per quanto riguarda i contenuti, pare che Ghostbusters: The Video Game Remastered offra la stessa esperienza del gioco di 10 anni fa, per cui ci ritroveremo nei panni di una giovane ed inesperta recluta ingaggiata dal team di Acchiappafantasmi originale, costituito quindi da Ray, Peter, Egon e Winston. Il gioco non è tanto una rivisitazione del film, ma una storia completamente nuova che prende ispirazione dai film classici con il cast originale tra cui Dan Aykroyd, Ernie Hudson, il compianto Harold Ramis e Bill Murray che riprendono i propri ruoli iconici.

Al momento, non vi è una data di uscita certa. Ghostbusters: The Video Game Remastered arriverà su PS4, Xbox One, Switch e PC entro la fine dell'anno. Non solo, sul sito ufficiale dello sviluppatore Saber Interactive è comparso il logo di Epic Games Store e, come avrete intuito, questo significa che siamo di fronte ad un'altra esclusiva del negozio di Epic, forse temporanea. La scelta di Saber Interactive non è sorprendente, dato che anche World War Z, il suo titolo più recente, è stato pubblicato solo su Epic Games Store, riscuotendo un grande successo.

HD Saber Interactive Nel videogioco potremo "riabbracciare" il cast originale del film

Cosa ve ne pare di questo annuncio? Siete pronti a catturare ectoplasmi anche in questa generazione?