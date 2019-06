Cinema

di Marcello Paolillo - 03/06/2019 14:02 | aggiornato 03/06/2019 14:07

Il portale MCU Cosmic ha rivelato in anteprima che l'attore Keanu Reeves sarebbe in trattative per entrare a far parte de Gli Eterni, il film Marvel in uscita nel 2020.

Lo abbiamo visto in John Wick 3: Parabellum, nei cinema italiani dallo scorso 17 maggio, ma a quanto pare l'attore Keanu Reeves potrebbe presto tornare sul grande schermo in un importante film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Reeves e Marvel sarebbero infatti in trattative per Gli Eterni, il cinecomic atteso nei cinema americani nel 2020. A rivelarlo in anteprima è il sito MCU Cosmic, il quale ha reso noto che la star della trilogia di Matrix è davvero vicina a impersonare il suo primo ruolo all'interno di un film tratto dai fumetti. Al momento, nessuna conferma è arrivata da parte della major statunitense.

Non è la prima volta che Reeves mostra un certo interesse verso i cinecomic. Lo scorso mese di dicembre 2018, durante un'intervista per il film Replicas, il buon Keanu rese noto che tra Batman e Wolverine adorerebbe vestire i panni del mutante artigliato.

Quasi certamente non sarà Logan il personaggio che Reeves andrà (forse) ad impersonare ne Gli Eterni, ma è altrettanto curioso scoprire come la star cinquantaquattrenne abbia voglia di continuare a mettersi in gioco, questa volta con un'avventura della Casa delle Idee.

Lo scorso 8 maggio è stato rivelato che anche l'ex star de Il Trono di Spade Richard Madden sarebbe in trattative avanzate per entrare nel cast del nuovo progetto targato Marvel Studios. Anche l'attore sudcoreano Ma Dong-seok (visto in Train to Busan) potrebbe far parte del film, a cui andrebbero ad aggiungersi anche Angelina Jolie (nel ruolo di Sersi, un'Eterna particolarmente abile nella manipolazione della materia) e Kumail Nanjani.

Nei fumetti originali, gli Eterni sono una specie umana del tutto speciale creata da degli esseri noti come Celestiali decine di centinaia di anni fa. Tuttavia, gli esperimenti genetici portarono anche alla creazione di una razza del tutto differente e mossa da istinti decisamente meno nobili, i Devianti.

Ricordiamo infine che le riprese del cinecomic, diretto da Chloé Zhao e scritto da Matthew e Ryan Firpo, dovrebbero partire durante il mese di settembre 2019 a Londra.

Siete curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi Marvel con il nuovo film incentrato sui personaggi creati nel 1976 da Jack Kirby?