Il Re Leone, i character poster dei personaggi e un nuovo spot TV

Lontano dalla savana, Simba cresce in compagnia dei simpatici Timon e Pumbaa fino a quando, ormai adulto, incontra la sua vecchia amica d'infanzia Nala che lo costringe a fare i conti con il suo passato. Il leone decide così di ritornare a casa per sconfiggere il perfido zio Scar e riprendersi il suo regno, ormai in preda al caos e al terrore.

Oltre alle nuove locandine, la casa di produzione di Topolino ha diffuso anche un nuovo spot televisivo che ci svela altre sequenze inedite con alcuni dei momenti più famosi e iconici del film d'animazione del 1994. A seguire potrete guardare il filmato in lingua italiana, mentre in apertura dell'articolo trovate quello originale.

