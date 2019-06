Il regista di Dark Phoenix suggerisce Tom Hardy o Richard Madden come prossimo Wolverine

Wolverine vs Blade: lo scontro a fumetti è in arrivo!

Wolverine vs Blade: lo scontro a fumetti è in arrivo!

Al momento non è chiaro se e quando Marvel deciderà di far tornare il personaggio di Logan/Wolverine sul grande schermo.

Hollywood a volte è come se non avesse il senso del ritmo nel fare le cose. È come se i produttori esecutivi guidassero a 100 miglia all'ora guardando lo specchietto posteriore, senza capire il perché stiano facendo soldi.

I miei piani iniziali erano quelli di fare X-Men: L’inizio e poi andare avanti con un giovane Wolverine negli anni ’70. In questo modo avrei approfondito anche gli altri personaggi, prima di mostrarli nel gran finale di Giorni di un futuro passato. Sarebbe stato quello il mio terzo capitolo, dopotutto cos’è più grandioso del vedere insieme McKellen e Fassbender, Stewart e McAvoy? Quando conclusi la sceneggiatura dell'ultimo film, pensai: 'Sarebbe fantastico ingaggiare Tom Hardy, o magari qualche altro attore, per fargli interpretare Wolverine da giovane e portarlo sino all'epilogo della saga.'

Ma non solo: Matthew Vaughn , regista di X-Men: L'Inizio con James McAvoy nei panni del giovane Professor X e Michael Fassbender nel ruolo di Magneto, ha discusso con ComingSoon della sua idea di scegliere proprio Hardy per fargli vestire i panni di un giovane Wolverine.

Tom Hardy è infatti ben noto al pubblico, anche e soprattutto ai fan Marvel per aver interpretato il reporter Eddie Brock nel film dedicato al personaggio di Venom . Richard Madden è invece celebre per aver vestito i panni di Robb Stark nella serie televisiva de Il Trono di Spade, oltre a Cosimo de' Medici ne I Medici.

È una domanda molto difficile a cui rispondere, poiché ci sono pochi attori nella storia dei cinecomic che sono così legati a doppio filo al loro personaggio, che è difficile immaginare qualcun altro interpretare quel ruolo. Non riesco a immaginare nessuno a parte Hugh Jackman... ma se penso ad attori davvero interessanti con cui mi piacerebbe lavorare, mi viene in mente Tom Hardy , oltre a Richard Madden , altro grande attore.

In attesa di scoprire il futuro degli X-Men al cinema, il regista dell'ultimo capitolo - Simon Kinberg - ha parlato ai microfoni di GamesRadar circa gli attori che secondo lui sarebbero perfetti a vestire i panni di Wolverine nei prossimi progetti dedicati agli X-Men, dopo l'abbandono di Hugh Jackman (ossia l'ultimo interprete del mutante artigliato dal primo film datato 2000, sino al più recente Logan - The Wolverine).

