Keanu Reeves ammette di sentirsi solo, ma l'intervista è inventata

03/06/2019

Un sito malese ha riportato un articolo sulla vita privata di Keanu Reeves. L'attore avrebbe parlato della sua vita privata e dichiarato di sentirsi solo. L'intervista però è falsa.

La vita privata di Keanu Reeves è stata chiacchieratissima dal momento in cui il sito malese Star2.com ha pubblicato un articolo con una presunta intervista in cui l'attore di Toy Story 4 avrebbe rivelato di sentirsi solo.

Secondo quanto riportato sul sito web, Reeves, che è sempre stato molto riservato e restio a parlare della sua vita sentimentale, si sarebbe sbottonato per la prima volta e avrebbe così risposto a una domanda sul significato dell'amore:

Intendete l'amore romantico? Sapete, io sono un'anima solitaria. Non ho nessuno nella mia vita. Ma se accadesse, rispetterei e amerei l'altra persona. Spero succeda in futuro.

L'attore canadese avrebbe poi affermato di non preoccuparsi troppo della solitudine e di essere felice anche senza una compagna accanto.

L'intervista però sarebbe completamente inventata. L'HuffPost ha riportato la notizia: il portavoce dell'attore di John Wick 3: Parabellum ha dichiarato che Reeves non ha mai risposto alle domande di Star2.com e che l'intervista è stata costruita ad arte pescando vecchie dichiarazioni e combinandole insieme.

Non c'è mai stata nessuna intervista. Si tratta di un articolo realizzato unendo vari pezzi tratti da dichiarazioni precedenti e la maggior parte di queste domande non sono state neppure poste e non hanno avuto alcuna risposta. Sono state inventate.

Intanto, sul fronte della carriera, Reeves è in trattative per entrare a far parte dell'Universo Cinematografico Marvel. I Marvel Studios gli hanno infatti offerto un ruolo nel film The Eternals.

La notizia è stata riportata da MCU Cosmic: Reeves potrebbe affiancare Angelina Jolie e Kumail Nanjiani nel cast del cinecomic di Chloe Zhao.

La parte che potrebbe ricoprire è ancora top secret, ma le scommesse sono aperte: avete già qualche idea di quale potrebbe essere?