New Mutants, diversi reshoot quest'anno prima dell'uscita nel 2020 (forse)

Reshoot in vista per New Mutants, lo spin-off di X-Men rimandato al 2020. Forse.

Lo rivela Simon Kinberg, regista di X-Men: Dark Phoenix e produttore di New Mutants, a Digital Spy: lo spin-off diretto da Josh Boone dedicato ai giovani mutanti sembrerebbe necessitare di alcuni reshoot, e intanto l'uscita viene posticipata al 2020.

Quello che sta succedendo con il film è che ci saranno dei reshoot, e una nuova data d'uscita è stata stabilita da Disney. È tutto. In parte avevamo bisogno di capire che tipo di reshoot erano necessari, cosa tenere e cosa cambiare, e in parte dovevamo capire come fare per riunire di nuovo il cast in modo da poter girare.

Kinberg elabora ulteriormente:

Marvel, con tutti i film che ha in produzione, sa come meglio procedere quando si tratta di pianificare budget e tabella di marcia, mentre noi non siamo altrettanto brillanti. Quello che più ci condiziona è riuscire ad avere a disposizione tutti gli attori allo stesso momento. Potrebbe sembrare semplice perché New Mutants magari non ha stelle di grosso calibro come la saga principale di X-Men, ma molti degli attori coinvolti hanno già ingenti impegni televisivi, quindi dobbiamo aspettare che si liberino, così da poter avere il cast al completo.

Del cast principale di New Mutants fanno parte Maisie Williams (Game of Thrones), Charlie Heaton (Stranger Things), Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit), Henry Zaga (Looking for Alaska) e Blu Hunt (Another Life).

Ma cosa potrebbero prevedere queste riprese aggiuntive, non è noto sapere: secondo Slashfilm, alcune voci volevano un restyling del film per renderlo più "spaventoso", altre insinuavano l'aggiunta di un ulteriore personaggio al mix, mentre c'è ancora chi sostiene che la pellicola verrà etichettata come non adatta ai minori di 14 anni.

Al momento tutto quel che possiamo fare è attendere. Intanto, X-Men: Dark Phoenix vi aspetta dal 6 giugno al cinema!