One Piece: la saga di Wano inizia anche nell'anime, ecco il trailer

03/06/2019 13:57

L'anime di One Piece si prepara ad entrare nell'arco narrativo di Wano, mostrandoci le prime sequenze in un trailer.

La saga di Wano arriva anche nell'anime di One Piece. Il primo trailer ha infatti rivelato l'inizio di questo arco narrativo previsto per il prossimo 7 luglio.

Nel filmato possiamo vedere le prime sequenze che mostrano i nuovi abbigliamenti indossati dalla ciurma di Rufy che ricordano il Giappone feudale. Inoltre vengono presentati diversi nuovi personaggi coinvolti nella saga. Chi sta seguendo il manga potrà riconoscere alcune importanti sequenze della storia in versione animata.

HD Toei Animation/Shueisha

L'anime di One Piece aveva visto la conclusione dell'arco narrativo di Whole Cake Island lo scorso aprile. In questa saga significativa, Rufy e alcuni membri della ciurma arrivavano nell'isola di Big Mom, una dei Quattro Imperatori, per impedire che Sanji si sposasse con una delle figlie della potente piratessa. In questa saga infatti si scoprivano le origini del cuoco della ciurma, appartenente alla temibile famiglia mercenaria dei Vinsmoke.

Da aprile è iniziato invece un arco narrativo d'intermezzo chiamato Reverie, dedicato a mostrare cosa succede nel resto del mondo di One Piece fra una saga e l'altra. Durante questi capitoli sono state inoltre rivelate alcune informazioni molto importanti per il futuro della storia del manga.

Adesso dunque tocca a Wano, una delle saghe più importanti realizzate da Oda, ambientata nel paese dei samurai, che vedrà Rufy e la sua ciurma affrontare Kaido, considerato il più potente fra i Quattro Imperatori, e i suoi pirati, tutti dotati di frutti Zoo-Zoo con cui sono in grado di trasformarsi in animali antropomorfi. La saga è ancora in corso anche nel manga, iniziata all'incirca nell'estate 2018, e probabilmente ci vorrà ancora molto tempo prima di vedere la fine.

HD Toei Animation/Shueisha

Quest'estate l'anime di One Piece vedrà anche l'arrivo di un nuovo film animato, chiamato One Piece Stampede in arrivo nelle sale cinematografiche giapponesi dal 9 agosto. Questo lungometraggio animato è stato realizzato per commemorare l'anniversario dei 20 anni dall'inizio della serie animata.

Siete pronti a vedere animati gli splendidi paesaggi del paese di Wano?

Fonte: Animenewsnetwork