Oppo e Xiaomi guardano al futuro: ecco i loro dispositivi con fotocamera sotto al display

di Pasquale Oliva - 03/06/2019 11:55 | aggiornato 03/06/2019 12:00

Oppo e Xiaomi hanno le idee ben chiare sul futuro degli smartphone. Le due aziende, quasi come un botta e risposta, hanno mostrato sui social i prototipi dei loro smartphone senza tacca e con fotocamera sotto al display.

È costante la battaglia tra i produttori di smartphone per la creazione della tacca (o notch se preferite) meno invadente del mercato. Apple resta fedele alla forma trapezoidale - necessaria per nascondere anche i sensori del Face ID -, Samsung invece ha optato per il foro sul display. Ci sono poi aziende che hanno scelto la Flip Camera (come ASUS) o quella a comparsa. L'obiettivo principale resta quello di rimuovere completamente questo particolare antiestetico.

Oppo e Xiaomi sembrano già essere sulla buona strada.

In un post pubblicato prima su Weibo e poi su Twitter, il vicepresidente di Oppo Brian Shen ha mostrato il prototipo di uno smartphone senza tacca ma con una fotocamera anteriore perfettamente funzionante. Nel video, Shen - per scacciare i dubbi dei più scettici - avvicina al modulo anche un dito che viene poi riproposto sul display.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY — OPPO (@oppo) June 3, 2019

La fotocamera del prototipo di smartphone non è quindi meccanica, ma è posizionata al di sotto del display. Una soluzione che rende il design del dispositivo certamente più accattivante e moderno, senza parti meccaniche tendenti al deterioramento e fori o tacche che occupano spazio sullo schermo. Per il lancio sul mercato c'è però ancora da attendere.

È lo stesso Shen ad ammettere che tale tecnologia è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo. La partenza, tuttavia, sembra essere ottima:

In questa fase è difficile che le fotocamera sotto al display riescano a raggiungere i risultati delle normali fotocamere; è inevitabile che ci sia una perdita di qualità ottica.

Anche Xiaomi guarda al futuro

Ma Oppo non è sola in questo viaggio verso il futuro degli smartphone. A distanza di poche ore dal post dell'azienda cinese è arrivata la "risposta" di Xiaomi, che ha condiviso un video del suo smartphone senza tacca.

Nel video pubblicato da Lin Bin, presidente di Xiaomi, viene mostrato un prototipo del Mi 9 con fotocamera sotto al display, e senza notch. Anche in questo caso, il modulo fotografico anteriore funziona senza alcun intoppo:

Do you want a sneak peek at the future? Here you go...introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1 — Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) June 3, 2019

Quelli mostrati da Oppo e Xiaomi sono solo prototipi, ma anticipano quello che probabilmente sarà il futuro del mercato degli smartphone. Colossi del settore come Apple, Samsung, LG e Sony seguiranno l'esempio delle due aziende cinesi?