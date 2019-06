Fumetti

di Rina Zamarra - 03/06/2019 16:40 | aggiornato 03/06/2019 16:44

Topolino festeggia gli 85 anni di Paperino con un numero speciale: scopri le novità e le sorprese del settimanale in vendita in edicola da mercoledì 5 giugno 2019

The Walt Disney Company Italia

0 condivisioni

Continuano le iniziative in onore degli 85 anni di Paperino. Se siete dei fan, potrete partecipare alle tappe del Festival del Fumetto Disney, organizzate in collaborazione con Mondadori, e comprare un numero speciale del settimanale Topolino dedicato al papero pasticcione.

Mercoledì 5 giugno 2019 esce in edicola un numero monografico con Paolino Paperino protagonista di ben 5 storie a fumetti. Con lo stesso numero si conclude anche la serie Paperino, Qui, Quo, Qua e il grande gioco geniale iniziata a maggio e dedicata al 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci.

Insomma, un numero da non perdere assolutamente. Ci saranno storie divertenti come Paperino contro Paperino con i testi di Fausto Vitaliano e i disegni di Emilio Urbano. Leggerete una singolare avventura con Paperino alle prese con i suoi alter-ego, vale a dire Paperinik, PK, DoubleDuck e Qu-Qu 7. Non solo nel primo dei due I Corti di Paperino inclusi nel numero compariranno anche due personaggi assenti da lungo tempo: Cip e Ciop!

HD The Walt Disney Company Italia

Non ci saranno, però, solo storie a fumetti in questo numero speciale, ma anche un dizionario con tutte le parole che meglio descrivono questo personaggio e che sono state scelta dalla redazione. Non perdetevi l’occasione di divertirvi con questa sorta di vocabolario intitolato Paperino dalla A alla Z.

Alex Bertani, direttore di Topolino, ha dichiarato che è praticamente impossibile non amare Paperino:

Paperino incarna mirabilmente il rapporto tra noi e la società in cui viviamo, perché Paperino siamo un po’ tutti noi, con le nostre fragilità e le difficoltà a integrarci col mondo attorno a noi, ma sempre con la positività di chi non si abbatte, di chi continua a guardare tenacemente alla vita e al futuro con ottimismo e sempre rinnovato entusiasmo, a dispetto di tutto.

Le sorprese non finiscono qui, perché potrete acquistare in allegato la statuetta da collezione Paperino Gold e il mercoledì successivo continuare a festeggiare con il numero del settimanale che celebra il 50esimo anniversario della prima apparizione di Paperinik, il supereore che salva Paperopoli dai criminali.

Con il numero in edicola il 12 giugno 2019 sarà in vendita a richiesta anche la prima parte dell’auto di Paperino: la famosa 313. Nel numero, tra l’altro, troverete la storia Paperino e il segreto della 313 di De Vita e Michelino. La storia fu pubblicata per la prima volta negli anni ’90 e racconta proprio i segreti della 313.

A ricordare il compleanno di Paperino si sarà anche il mensile Paperino con cover dall’effetto metallizzato.

HD The Walt Disney Company Italia

Se siete dei fan irriducibili di Paperino, il mese di giugno 2019 sarà sicuramente fantastico!