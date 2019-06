Scoperto carbonio extraterrestre in Sudafrica

E voi che ne pensate? Credete che il ritrovamento da parte degli scienziati del Centre de Biophysique Moléculaire possa costituire un passo in avanti verso la scoperta di un altro pianeta adatto a ospitarci in futuro?

Il motivo principale per cui i residui carbonici in questione sono stati etichettati come “extraterrestri” risiede nel fatto che si tratta di carbonio biogenico , cioè generato da processi avvenuti a livello di organismi viventi.

In Sudafrica sono state scoperte tracce di carbonio d'origine extraterrestre. Non è ancora noto da quale angolo dell'Universo esse provengano, ma il loro ritrovamento promette enormi progressi nella ricerca di un nuovo pianeta abitabile dall'uomo.

