The Dark Crystal: Age of Resistance, il teaser trailer della serie prequel del film del 1982

03/06/2019

Pronti a tornare nel mondo di Thra? The Dark Crystal: Age of Resistance sarà disponibile su Netflix a partire dal 30 agosto. Ecco il teaser trailer!

Dal 30 agosto su Netflix sarà possibile trovare gli episodi di The Dark Crystal: Age of Resistance (in italiano Dark Crystal: la Resistenza), la serie prequel ambientata nel mondo fantastico di Dark Crystal, film cult del 1982 di Jim Henson e Frank Oz.

Se siete curiosi di sapere cosa vi aspetta, potete dare un'occhiata al teaser trailer, che avete qui sia in lingua originale che in italiano.

Dark Crystal: la Resistenza riporta il pubblico nel mondo di Thra, dando vita ad una nuova avventura. Quando tre Gelfling scoprono l’orribile segreto che si cela dietro il potere degli Skeksis, partono per un viaggio epico con l’obiettivo di alimentare il fuoco della ribellione in tutto il paese e salvare il loro mondo.

Recita la sinossi ufficiale, mentre di seguito potete trovare la locandina della serie.

HD Netflix

Come riporta anche Slashfilm, un cast d'eccezione si cela dietro i personaggi dello show targato Netflix, in quanto Taron Egerton, Anya Taylor-Joy e Nathalie Emmanuel saranno Rian, Brea e Deet, i tre Gelfling protagonisti, mentre Caitriona Balfe, Helena Bonham Carter, Harris Dickinson, Natalie Dormer, Eddie Izzard, Theo James, Toby Jones, Shazad Latif, Gugu Mbatha-Raw, Mark Strong e Alicia Vikander presteranno la voce agli altri Gelfling.

I perfidi Skeksis saranno invece interpretati da Harvey Fierstein, Mark Hamill, Ralph Ineson, Jason Isaacs, Keegan-Michael Key, Ólafur Darri Ólafsson, Simon Pegg, e Andy Samberg.

10 episodi della durata di 1 ora diretti da Louis Leterrier (Now You See Me - I Maghi del Crimine, Scontro tra Titani) andranno a comporre la prima stagione della serie, che vede nel suo team produttivo la compagnia statunitense The Jim Henson Company.

Noi non vediamo l'ora che arrivi il 30 agosto... E voi?