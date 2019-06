CinemaFumetti

di Dan Cutali - 03/06/2019 08:16 | aggiornato 03/06/2019 08:21

The Kitchen racconta la storia di tre donne che sono anche mogli di tre boss mafiosi. Nei fumetti è pubblicata dal brand Vertigo di DC Comics, mentre online arriva il trailer della pellicola cinematografica.

Come annunciato da ComicBookMovie, stato pubblicato online il primo trailer di The Kitchen, l'adattamento cinematografico a cura di Ollie Masters e Ming Doyle, per Warner Bros. e New Line dell'omonima miniserie a fumetti del 2014 a marchio DC Comics/Vertigo. il film segna il debutto alla regia di Andrea Berloff. lo sceneggiatore di Straight Outta Compton.

The Kitchen vede protagoniste Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss nelle vesti di tre mogli di altrettanti boss mafiosi a Hell's Kitchen nel 1970, che prendono le redini dell'impero criminale costruito dai mariti quando questi vengono arrestati dall'FBI.

Il film dedicato alla serie DC Comics/Vertigo The Kitchen sarà molto violento come il fumetto

Nonostante il coinvolgimento della McCarthy e della Haddish possano suggerire un film con un tono di commedia, la pellicola viene descritta come un dramma violento e grintoso con a parte un paio di battute comiche e il trailer sembra confermarlo.

The Kitchen ha per protagonisti anche Domhnall Gleeson, James Badge Dale, Common, Bill Camp e Annabella Sciorra, ed è previsto in uscita sul grande schermo per il 20 settembre di quest'anno.