Sette stagioni di True Blood ci hanno donato personaggi come Sookie Stackhouse e Bill Compton che difficilmente dimenticheremo (e per ovvi motivi).

Sono trascorsi undici anni da quando vampiri e umani hanno provato a coabitare pacificamente sulla terra nell'eccetrica trama di True Blood. La serie TV è basata sulla serie di romanzi intitolata Ciclo di Sookie Stackhouse, della scrittrice statunitense Charlaine Harris.

Creato da Alan Ball nel 2008, True Blood è andato in onda su HBO negli Stati Uniti fino al 2014, stesso anno in cui è finita anche l'edizione italiana che è stata trasmessa da FOX.

Che fine avranno fatto Sookie, Eric, Bill, Jason? Una domanda a cui (forse) non avremo mai risposta. Nonostante la chiusura della serie abbia scatenato il malcontento nei fan, vogliamo combattere la nostalgia sbirciando nelle carriere attuali di Anna Paquin, Stephen Moyer e tutto il cast di True Blood.

Anna Paquin - Sookie Stackhouse

Anna Paquin ha attirato l’attenzione sin da bambina recitando in Lezioni di piano, un film che l’è fruttato il Premio Oscar alla migliore attrice non protagonista. All’epoca aveva soltanto undici anni e la sua carriera si è evoluta nel tempo, passando da film come Quasi Famosi alla serie degli X-Men.

Nel 2008 Anna Paquin è stata scelta per interpretare Sookie Stackhouse, protagonista della serie fantasy True Blood. Un personaggio dalle scelte discutibili, perennemente combattuta tra la dolcezza di Bill Compton e la spavalderia di Eric Northman.

Dopo aver appeso al chiodo il grembiule del Merlotte, la Paquin (che è sposata con Stephen Moyer, interprete di Bill Compton) è comparsa in X-Men - Giorni di un futuro passato (2014) e sul piccolo schermo è stata guest star in Radici e Broken, prima di approdare in casa Netflix e recitare ne L’altra Grace nelle vesti della sofisticata Nancy Montgomery. Nel 2019 l’abbiamo vista in The Affair - Una relazione pericolosa.

Stephen Moyer - Bill Compton

Tranquillo e d’animo nobile, Bill Compton è stato il grande amore di Sookie e a interpretarlo – ironia della sorte – è stato Stephen Moyer, con cui la Paquin è sposata.

L’attore ha raggiunto la notorietà proprio grazie al suo personaggio in True Blood, nonostante dapprima avesse recitato in alcune serie televisive come Lilies e The Starter Wife.

Dopo aver abbandonato il dolce nido di Bon Temps, Moyer è approdato nel mondo dei supereroi divenendo uno dei protagonisti di The Gifted, la serie ideata da Matt Nix per FOX basata sui personaggi degli X-Men. Moyer interpreta Reed, un padre di famiglia che è costretto a scappare per proteggere i figli dai loro poteri mutanti e da ciò che questi rappresentano per la società.

Alexander Skarsgård - Eric Northman

Arrogante, spavaldo e di origini vichinghe, Eric Northman è stato un personaggio indispensabile per True Blood. A interpretarlo è stato Alexander Skarsgård, un volto noto anche sul grande schermo grazie a pellicole come Zoolander, Melancholia, Quel che sapeva Maisie e Diario di una teenager.

Dopo True Blood, Skarsgård è comparso in Zoolander 2 e Crazy Dirty Cops, prima di ottenere il ruolo da protagonista in The Legend of Tarzan.

Come ciliegina sulla torta, la bellezza di Skarsgård si è acuita al fianco di Nicole Kidman, entrambi coniugi in Big Little Lies, la serie vincitrice di cinque Emmy Awards e quattro Golden Globes che tornerà presto con una seconda stagione (senza Skarsgård).

Sam Trammell - Sam Merlotte

Era partito come un umile proprietario di un bar in una cittadina come tante. Ma Sam non è un semplice barista, così come Bon Temps non è la classica cittadina della Louisiana. Proprietario del Merlotte’s, Sam è un caro amico di Sookie (oltre che suo datore di lavoro) la cui vera natura corrisponde a quella del mutaforma.

Sam Tramell, che lo ha interpretato per sette stagioni, in precedenza ha preso parte come guest star ad alcune serie come Dr. House, Giudice Amy e Bones. Dopo True Blood, Sam si è dedicato al grande schermo, prendendo parte a progetti come Colpa delle stelle, Io sono vendetta e Imperium. Il ritorno alle serie TV è avvenuto con This Is Us e The Order.

Ryan Kwanten - Jason Stackhouse

Il fratello di Sookie, definito per antonomasia un donnaiolo, non poteva certo mancare all’elenco: Jason è stato uno dei migliori personaggi di True Blood, rivalutando la sua immagine da stupido ragazzotto di provincia soprattutto in seguito alla sua relazione sentimentale con Jessica.

Ryan Kwanten ha ottenuto la fama a livello mondiale proprio grazie a Jason Stackhouse, un personaggio che nel 2014 ha dovuto lasciarsi alle spalle e al quale sono seguiti ruoli di guest star in serie TV come Law & Order - Unità vittime speciali, New Girl e Edge. Kwanten ha coltivato la sua presenza anche sul grande schermo, recitando ne I vichinghi (regia di Claudio Fäh), Reach Me - La strada del successo e Il caso Freddy Heineken.

Deborah Ann Woll - Jessica Hamby

Jessica è cresciuta seguendo una ligia educazione cristiana, sotto lo schiaffo rigido dei genitori. La sua vita cambia nel momento in cui Bill Compton, per punizione, è costretto a trasformarla in un vampiro. In balia delle tante novità, Jessica s'innamora del suo primo ragazzo, Hoyt, ma il suo altro grande interesse amoroso sarà Jason Stackhouse.

Deborah Ann Wol è un volto noto del piccolo schermo poiché, in seguito a True Blood, è entrata nell’Universo Marvel interpretando Karen Page per le serie TV Daredevil, The Defenders e The Punisher. Il personaggio di Jessica, però, le ha spianato la strada anche verso il grande schermo: di fatto, ha recitato in Mother's Day (di Darren Lynn Bousman) e Little Murder.

Rutina Wesley - Tara Thornton

Tara è stata la migliore amica di Sookie, nonostante abbia abbandonato la serie prima rispetto agli altri personaggi.

Figlia dell’alcolizzata Lettie Mae (che le ha reso la vita difficile) e cugina di Lafayette, Tara è una donna forte e combattiva il cui carattere difficile spesso l’ha messa nei guai. Ma, da semplice cittadina, Tara è diventata una vampira nella quinta stagione grazie all’intervento di Pamela Swynford de Beaufort.

Ma che fine ha fatto Rutina Wesley, sua interprete? Così come per Ryan Kwanten, anche per la Wesley il ruolo di Tara è stato il più rilevante nella sua carriera. In seguito a True Blood, l’attrice ha recitato in serie TV come Hannibal e Arrow per poi approdare in Queen Sugar, serie rinnovata per una quarta stagione in cui la Wesley ha interpretato Nova Bordelon.

Kristin Bauer van Straten - Pam De Beaufort

Tara è stata la sua progenie, ma Pam De Beaufort è stata molto più di una creatrice.

Non so cosa faccia pensare alla gente che ho voglia di ascoltare i loro problemi. Forse sorrido troppo, forse indosso troppo rosa. Ma, per favore, ricordate che posso squarciarvi la gola se ne ho voglia. E inoltre non sono una prostituta. Quello fu molto, molto tempo fa.

È stata il braccio destro di Eric fino alla fine, costantemente schietta, ironica e terribilmente apatica nei confronti della vita altrui.

Dopo Pam, Kristin Bauer van Straten ha interpretato Malefica in C’era una volta (Once Upon a Time in lingua originale), mentre sul grande schermo è comparsa in Animali Notturni.

Joe Manganiello - Alcide Herveaux

Sookie ha avuto molti interessi amorosi nel corso delle sette stagioni di True Blood e, nonostante tutto si riconduca al triangolo amoroso con Bill ed Eric, anche Alcide ha avuto il suo perché.

Fu ingaggiato nella terza stagione da Eric per aiutare Sookie a ritrovare Bill: Alcide, la cui peculiarità da lupo mannaro ha dato un contributo maggiore al tratto soprannaturale della serie, ha sempre avuto un debole per Sookie e quei sentimenti repressi (da entrambe le parti) hanno trovato sbocco nella sesta stagione. Una relazione piuttosto breve, poiché nella settima Alcide è stato ucciso.

Sposato con la deliziosa star di Modern Family Sofia Vergara, Joe Manganiello aveva notorietà già prima di True Blood grazie a Spider-Man e One Tree Hill (in cui ha interpretato un interesse amoroso di Brooke Davis). Ma è con il personaggio di Alcide che Manganiello ottiene diversi riconoscimenti, come un Saturn Award (per miglior guest star) e uno Scream Award.

Dopo True Blood ha recitato in film come Knight of Cups, Magic Mike XXL, Justice League (prendendo parte con un cameo) e Rampage – Furia animale.

Chris Bauer - Andy Bellefleur

Andy, lo sceriffo di Bon Temps, è un uomo dall'animo debole e dal pessimismo cronico, un lato della medaglia che viene levigato dall'intervento di Jason. Nonostante all'inizio Andy lo odi profondamente, in seguito a spiacevoli pieghe della sua vita (come l’alcolismo), Andy riscopre nella positività di Jason un'ancora di salvezza e comprende che per lavorare meglio bisogna lasciarsi aiutare.

Prima di True Blood, per Chris Bauer ci sono stati Law & Order - I due volti della giustizia, The Lost Room, The Black Donnellys, Smith, Numb3rs e The Wire.

Dopo aver lasciato il distintivo in casa HBO, Bauer è comparso in film come Tomorrowland - Il mondo di domani, Money Monster - L'altra faccia del denaro e Sully.

Carrie Preston - Arlene Fowler

Arlene è una cameriera del Merlotte’s e una delle amiche di Sookie. Nel corso delle stagioni, anche il suo personaggio ha cercato di adattarsi alle stranezze di Bon Temps e finisce con l'avvicinarsi ad Andy in seguito alla morte di Terry, il suo grande amore.

Carrie Preston, sua interprete, prima di calarsi nelle vesti dell’ingenua cameriera è comparsa in diversi film come Il matrimonio del mio migliore amico, In ricchezza e in povertà e Codice Mercury. L’abbiamo vista anche in un episodio di Desperate Housewives. Di recente, Carrie Preston è entrata nel cast di Crowded, The Good Fight e Claws.

Jim Parrack - Hoyt Fortenberry

Hoyt è il miglior amico di Jason nonché suo collega di lavoro nei cantieri stradali. Oltre a condividere il lavoro, Hoyt e Jason dovranno contendersi anche l’amore di Jessica a un certo punto. Hoyt è stato il primo amore della bella vampira e, nonostante gli alti e bassi, i due convolano a nozze nell’ultima stagione.

A interpretare Hoyt è stato Jim Parrack che ha trovato in True Blood il suo momento di gloria. Infatti, dopo la serie HBO, Jim Parrack è entrato nel cast di Ressurection e The Deuce – La via del porno.

Todd Lowe - Terry Bellefleur

Terry è il cugino di Andy Bellefleur, è un veterano di guerra e lavora come barista al Merlotte’s. S’innamora di Arlene, la sposa e s’impegna a fare da padre ai tre figli di lei. Dopo aver ucciso l’amico Patrick Devins, Terry vuole farsi uccidere perché non può sostenere il senso di colpa.

Toddy Lowe, suo interprete, ha recitato prima di True Blood in alcuni film come Qui dove batte il cuore e Pretty Princess. Dopo True Blood, invece, è comparso in un episodio di Criminal Minds.

Lauren Bowles - Holly Cleary

Madre single di due figli, Holly stringe amicizia con Sookie e Arlene e si fidanza con Andy. A interpretarla è stata Lauren Bowles, la quale prima di True Blood ha recitato in diverse pellicole come Lo spaccacuori, Libera uscita e Andry Games – La ragazza con l’uccello di fuoco.

Menzione d’onore - Nelsan Ellis nel ruolo di Lafayette Reynolds

Lafayette è stato uno dei personaggi più amati di True Blood. Cugino di Tara e cuoco del Merlotte’s, Lafayette è un uomo che vive apertamente la propria libido, spaccia droghe e anche sangue di vampiro. Incontra Jesus, il suo vero amore, per poi perderlo. Lafayette scopre nel corso delle stagioni di essere un medium e può comunicare con gli spiriti.

Nelsan Ellis ha interpretato Lafayette per sette stagioni. Purtroppo l’attore è venuto a mancare l’8 luglio 2017. Dopo aver interpretato Lafayette, è comparso in Elementary.

Quanto vi manca questa serie TV? Siamo in un'era di reboot, sequel, prequel e remake, quindi sorge spontaneo chiedersi: e se toccasse anche a True Blood?