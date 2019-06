A 2 mesi dal matrimonio di 4 giorni, a Nicolas Cage è stato concesso il divorzio

Celebrity

04/06/2019

La saga del matrimonio-lampo di Nicolas Cage ed Erika Koike sembra essere giunta alla conclusione. A due mesi dalle nozze, l'attore ha ottenuto il divorzio.

Dopo il matrimonio-lampo con la make-up artist Erika Koike, Nicolas Cage ha ottenuto il divorzio.

La coppia si è sorprendentemente sposata nel mese di marzo e solo quattro giorni dopo l'attore ha chiesto l'annullamento delle nozze.

Quando la notizia si è diffusa, US Weekly aveva fatto sapere che l'attore sarebbe stato propenso anche a procedere con un'istanza di divorzio nel caso in cui l'annullamento si fosse rivelato impossibile da ottenere.

Per gli avvocati dell'attore, le basi per poter chiedere che il matrimonio venisse annullato c'erano tutte. The Blast ha riportato la news per cui secondo Cage, infatti, sia lui che la Koike erano tanto ubriachi da non essere consci delle loro azioni nel momento in cui hanno preso l'avventata decisione di convolare a nozze.

Gli avvocati di Cage hanno affermato che l'attore allora non era in grado di comprendere cosa stava succedendo e che quando la Koike ha suggerito a Cage l'idea di sposarsi, lui ha reagito d'impulso, senza riflettere.

Un ulteriore elemento a favore dell'annullamento, sarebbe da rintracciarsi nel fatto che la make-up artist avrebbe "nascosto al compagno la vera natura della sua relazione con un altro uomo". Inoltre, la Koike avrebbe evitato di condividere con Cage precedenti criminali e procedimenti penali ancora in corso.

Nonostante le speranze del team di avvocati di Cage, Erika Koike non ha accettato i termini dell'annullamento e ha chiesto invece di procedere con il divorzio.

Secondo quanto riportato da TMZ, la Koike ha sostenuto che l'impulsività della decisione non era abbastanza per acconsentire alla richiesta di rendere nullo il suo matrimonio con Cage.

Ora, a due mesi dal matrimonio, un giudice del Nevada ha accolto la richiesta di Cage, che ha quindi ufficialmente divorziato da Erika Koike.