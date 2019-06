Come precedentemente riportato, BH90210 riunirà i membri originali del cast Jason Priestley (che interpreta Brandon Walsh), Jennie Garth (Kelly Marlene Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Brian Austin Green (David Silver), Tori Spelling (Donna Marie Martin) e Shannen Doherty (Brenda Walsh), che interpreteranno tutti versioni alternative di sé stessi, con storie ispirate alle loro vite e relazioni reali. Nella serie, il gruppo avrà l'idea di far rivivere i bei tempi di Beverly Hills 90210, cercando di creare uno show reboot!

Vanessa Lachey, dopo essere diventata Miss Teen USA ha lavorato come modella e attrice in serie TV, senza avere mai un ruolo fisso, se non nella serie TV Dads. Al cinema è apparsa nel film I Fantastici 4 e Silver Surfer del 2007.

La serie evento BH90210, che riporta sul piccolo schermo i protagonisti della serie culto Beverly Hills 90210 degli anni '90, avrà una novità che riguarda il personaggio interpretato da Jason Priestley, ovvero Brandon Walsh. Quest'ultimo avrà una moglie e questa sarà interpretata da Vanessa Lachey . Secondo il sito americano TVLine , l'attrice apparirà nei sei episodi della serie evento come Camille , la moglie del personaggio di Jason Priestley. Camille è descritta come una pubblicista piena di energia, che sta cercando di bilanciare la sua vita tra la carriera e il suo desiderio di creare una famiglia.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok