For All Mankind: il trailer della nuova serie TV

TV News

di Vincenzo Corrado - 04/06/2019 14:32 | aggiornato 04/06/2019 14:41

Anche Apple avrà i suoi contenuti originali da poter guardare sulla piattaforma streaming Apple TV Plus disponibile in autunno. Intanto è online il trailer della serie originale For All Mankind, prodotta proprio dall'azienda californiana.

1 condivisione

È giunto il momento anche per Apple: infatti è online il trailer di uno dei contenuti originali disponibili in autunno sulla piattaforma streaming Apple TV Plus. For All Mankind è la nuova serie originale prodotta dalla casa di Cupertino, presentata alla Worldwide Developers Conference di San Jose di quest'anno assieme ad altre novità.

Lo show racconta di un mondo alternativo in cui la storica corsa verso la conquista dello spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica non si è ancora conclusa, come invece è accaduto nel 1969 con l'atterraggio sulla Luna da parte degli americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin.

La nuova serie For All Mankind è stata creata da Ronald D. Moore, sceneggiatore e produttore che ha già contribuito a dare vita ad opere come Star Trek, Battlestar Galactica e Outlander; insieme a Moore hanno partecipato Matt Wolpert e Ben Nedivi, che con Maril Davis sono anche produttori esecutivi, mentre la regia è stata affidata a Seth Gordon.

HD Getty Images

Il cast dello show comprende Joel Kinnaman che interpreta Edward Baldwin, uno dei più famosi astronauti della NASA, Michael Dorman nel ruolo di Gordo, Sarah Jones nella parte di Tracy Stevens, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten e Jodi Balfour.

For All Mankind narra di un mondo ambizioso in cui la NASA e il programma spaziale sono rimasti una priorità e un punto focale per le speranze e i sogni della popolazione. La serie, inoltre, prende il nome da uno dei documentari spaziali più famosi di sempre: For All Mankind del 1989 diretto da Al Reinert e candidato al premio Oscar al miglior documentario.

HD ‎Apollo Associates

La premessa di questa opera sembra intricante e, probabilmente, sarà uno dei punti di forza importanti per il nuovo servizio Apple che verrà lanciato insieme ad altri spettacoli e contenuti originali come The Morning Show, un film drammatico con Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e Steve Carell, Amazing Stories, reboot di Steven Spielberg, e Little Voice, la serie di Sara Bareilles e J. J. Abrams.

Apple per i suoi contenuti, originali e senza pubblicità, non ha ancora fissato una data di uscita e tanto meno il prezzo per il servizio.

E voi cosa ne pensate della nuova piattaforma streaming Apple TV Plus e della nuova serie in arrivo For All Mankind?

Via ScreenCrush