Game of Thrones: la crociera in Croazia nelle location della serie salpa nel 2020

CuriositàTV News

di Matteo Tontini - 04/06/2019 08:44 | aggiornato 04/06/2019 08:50

Il viaggio definitivo per i fan che vogliono visitare i luoghi più iconici dello show HBO.

1 condivisione

Game of Thrones è giunta al termine e, come ci si aspettava, con il suo epilogo ha soddisfatto le aspettative di alcuni e deluso quelle di altri.

Chiunque stesse già sentendo la mancanza dei magici luoghi che hanno fatto da sfondo alla serie HBO potrebbe essere felice di sapere che Cruise Croatia, compagnia di navigazione croata dedicata all'attività crocieristica, ha pensato a un nuovo itinerario per i fan.

Con una nave in partenza l'8 agosto 2020, 38 fortunati appassionati di Game of Thrones potranno prendere parte a un irripetibile viaggio di sette giorni, che permetterà loro di visitare alcuni luoghi iconici della Croazia e dello show: come molti già probabilmente sapranno, infatti, il Paese che si affaccia sul mare Adriatico è stato la location per molte scene ambientate ad Approdo del Re, Qarth, Braavos e nelle Terre dei Fiumi. Non si tratta certo di una vacanza economica: il giretto della Croazia costerà circa 1700 euro a persona!

La prima tappa della crociera consentirà ai passeggeri di visitare la città di Spalato, che i fan della serie riconosceranno come Meereen, dove Daenerys Targaryen ha liberato coloro che erano tenuti schiavi, guadagnandosi l'appellativo di Distruttrice di Catene.

HD Getty Images Vi ricorda qualcosa?

Chiaramente la sosta più allettante sarà quella presso Dubrovnik, dove sono state girate molte scene di Approdo del Re: i viaggiatori potrebbero trovare senza dubbio interessante la visita del Forte di Lovrijenac, dove è stato celebrato re Joffrey Baratheon ed è avvenuto un dialogo tra Cersei Lannister e Petyr Baelish nella seconda stagione di Game of Thrones, così come St. Dominika Street, dove i fan hanno assistito alla Walk of Shame di Cersei Lannister avvenuta nella quinta stagione.

E ancora, i passeggeri avranno la possibilità di salire in cima alla Fortezza di Minceta che, oltre a offrire splendide vedute della città, nella serie funge anche come sede della Casa degli Eterni nella città di Qarth.

A chiudere le danze, nel cuore di Approdo del Re si terrà una grande festa a tema Game of Thrones nell'ultima notte di crociera.

Insomma, vi stuzzica questa vacanza fra mare e... Westeros?