04/06/2019

Un artista che ha lavorato su Avengers: Endgame pubblica una nuova immagine che ritrae Thanos al fianco di un gruppo di Eterni e Internet si scatena con le teorie.

Nonostante la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe non sia ancora stata annunciata ufficialmente, ci sono già diverse informazioni sui film del franchise che attendono i fan dopo l'uscita di Spider-Man: Far From Home. Fra questi, a giudicare dallo stato del casting, uno dei primi ad arrivare dovrebbe essere il progetto tanto rumoreggiato dedicato agli Eterni, che potrebbe occupare facilmente la data di uscita del 6 novembre 2020, fissata da The Walt Disney Company a inizio maggio. E forse i fan potranno rivedere una faccia nota nella pellicola, ovvero il villain Thanos.

L'idea ha iniziato a diffondersi il 3 giugno quando Ryan Lang, artista che ha lavorato su alcuni degli ultimi film Marvel, ha condiviso sul proprio profilo Instagram uno dei lavori che ha realizzato per Avengers: Endgame. In questa concept art, definita scherzosamente "ritratto di famiglia", compare proprio il Titano Folle in una versione molto più giovane di quella che conosciamo, al fianco di un gruppo di Eterni. A confermarlo è lo stesso artista nella didascalia del post, secondo cui l'opera sarebbe potuta servire per un flashback sul passato di Thanos, poi scartato:

Ritratto di famiglia di Thanos (no, non è vero). Mi hanno chiesto di immaginare come apparissero gli Eterni al fianco di un giovane Thanos. Credo fosse previsto un flashback a un certo punto. È tutto quello che so. PUNTO. Siate educati o sarete bloccati.

Concept art of Thanos and his family. May Be We Can See Young Thanos In The Eternals Movie.#theeternals #Marvelindia pic.twitter.com/TyflpzGLtv — Marveltalk (@Marveltalk01) June 3, 2019

Effettivamente c'è stata l'idea di raccontare la storia di Thanos e del suo pianeta in un lungo flashback in uno dei due ultimi Avengers, idea poi scartata ma sfruttata per la costruzione del personaggio da parte di Josh Brolin e dei registi. È piuttosto improbabile che questo concetto venga ripreso interamente nel film dedicato agli Eterni, dato che la vicenda del villain si è ormai conclusa.

Tuttavia la possibilità di un cameo del villain è decisamente interessante. Nei fumetti infatti Thanos è effettivamente parte della razza degli Eterni, sebbene nella loro versione di Titano ovviamente e sebbene sia affetto da una sindrome Deviante che gli fornisce la caratteristica pelle dura e viola. È possibile quindi che nel film, magari in una sequenza che spiega l'origine di questo popolo e la sua presenza su altri pianeti, possa spuntare nuovamente questo personaggio, in un'ultima apparizione a sorpresa nel Marvel Cinematic Universe.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Thanos nel franchise? Credete che possa esserci un suo cameo nel film dedicato agli Eterni?

