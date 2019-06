Google Stadia: prezzo, data di uscita e giochi saranno svelati il 6 giugno

Videogames

di Andrea Guerriero - 04/06/2019 15:08 | aggiornato 04/06/2019 15:09

Tutta la verità sulla piattaforma per il gaming in streaming di Google sarà svelata tra due giorni. Siete pronti a toccare con mano il futuro dei videogiochi?

Ci siamo, l'atteso momento della verità per Google Stadia è finalmente arrivato.

Dopo aver mostrato ad addetti ai lavori e semplici appassionati la sua visione del futuro del gaming, il colosso di Mountain View è pronto a svelarne tutte le caratteristiche mancanti. Ci riferiamo alla data di uscita, certamente, ma anche al prezzo - molto probabilmente in abbonamento - e alla line-up di giochi in sviluppo e disponibili al lancio della piattaforma.

Piattaforma che, pensata per videogiocare grazie alla potenza della tecnologia Cloud, sarà quindi assoluta protagonista di una conferenza, denominata non a caso Stadia Connect. A ufficializzarlo è la stessa Google tramite un entusiastico tweet:

Some news can't wait for #E3.



Tune into the first ever #StadiaConnect this Thursday 6/6 at 9AM PT for exciting announcements, games, and more → https://t.co/dKmKakQeQp pic.twitter.com/mZRagFGh4k — Stadia (@GoogleStadia) June 3, 2019

"Alcune news non possono aspettare l'E3", recita il messaggio della Big G sul social network dell'uccellino. La diretta streaming è infatti fissata per il 6 giugno, poco prima delle tradizionali conferenze dei grandi attori dell'industria videoludica in occasione della prossima edizione dell'Electronic Entertainment Expo di Los Angeles. L'orario è quello delle 18:00 italiane, per uno show che dovrebbe fare luce su ogni aspetto del (non più) avveniristico servizio.

Parlando di giochi, si vocifera addirittura che i ragazzi di Larian Studios - già autori dell'apprezzata saga ruolistica di Divinity - siano al lavoro su Baldur's Gate III, forse proprio in esclusiva per Google Stadia.

Che cos'è Google Stadia?

Per chi non lo sapesse, Google Stadia è la nuova piattaforma per il gioco in streaming di Big G, che punta a rivoluzionare il modo di creare e fruire i videogiochi, permettendo di accedere ai propri titoli preferiti da qualsiasi dispositivo dotato di schermo e connessione alla rete, utilizzando l'infrastruttura alla base di Project Stream e il browser Chrome.

Parlando delle specifiche tecniche, Google Stadia offrirà giochi in grado di girare a 4K e 60fps con supporto HDR a partire al lancio (ma in futuro si punterà ad arrivare fino alla risoluzione 8K), sulla base di una piattaforma dotata di 10,7 TFLOPS, un quantitativo di "potenza" superiore a quello di PlayStation 4 Pro e Xbox One X messe insieme. Stadia supporterà inoltre il gioco cross-platform, il cui effettivo utilizzo sarà rimandato alle preferenze di sviluppatori e publisher.

Tra le funzionalità più interessanti segnaliamo la totale integrazione di YouTube con Stadia: in qualsiasi momento sarà possibile cliccare sul tasto "Play" durante la visione di un trailer, in modo da iniziare a giocare con il titolo mostrato nel video senza alcun bisogno di procedere al download. Un'idea che mira a trasformare in utenti attivi molti fruitori passivi, i quali potranno concedersi la curiosità di gettarsi repentinamente a capofitto nell'esperienza di gioco.