Harrison Ford: 'Le riprese di Indiana Jones 5 sono imminenti'

04/06/2019

L'attore che interpreta il famoso archeologo della saga di film Indiana Jones, ha rivelato nuove informazioni sul possibile inizio delle riprese del quinto capitolo.

Harrison Ford durante la premiere al Fox Theater di Westwood di Pets 2 - Vita da animali, il nuovo film di animazione in uscita in Italia il 6 giugno per il quale ha dato la voce all'impavido cane Rooster, si è soffermato a parlare della sua prossima avventura con Indiana Jones 5. Ma non solo.

L'attore ha commentato anche il nuovo Millennium Falcon (l'astronave di Han Solo, iconico personaggio della saga di Star Wars interpretato da Ford) che è possibile visitare allo Star Wars: Galaxy's Edge di Disneyland, definendolo come qualcosa di incredibile.

Penso che funzioni meglio di quello che usavamo per i film [ha scherzato Ford n.d.r.]

Mentre le epiche vicende di Star Wars continuano ad andare avanti con il prossimo film Star Wars: L'ascesa di Skywalker, in uscita il 18 dicembre in Italia, molti fan dell'iconico archeologo più famoso del grande schermo si chiedono che cosa ne sarà del tanto atteso quinto capitolo della saga, ovvero quello che segue Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo del 2008. Ma proprio su questo argomento è intervenuto Harrison Ford.

Giusto poco tempo fa l'attore aveva dichiarato apertamente che per il prossimo film di Indiana Jones non ci sarebbero assolutamente stati recasting, perché lui è il solo Indiana Jones possibile e il personaggio morirà con lui.

Ora, durante la premiere di Pets 2, ha risposto a Variety su alcune domande riguardo il franchise di film diretti da Steven Spielberg.

[Il film Indiana Jones 5 n.d.r.] dovrebbe iniziare le riprese nel corso della prossima settimana. Non vedo l’ora. Le cose stanno andando bene.

Dal momento che per il quinto adattamento della saga si sono susseguite numerose interruzioni, posticipi ed incertezze, le dichiarazioni di Ford lasciano molto sorpresi, anche perché non ci si aspettava un inizio di riprese così ravvicinato. Ad oggi, per il film prodotto da Disney e Lucasfilm, è stata fissata la data di uscita al 9 luglio 2021.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, voi cosa vi aspettate dal prossimo film di Indiana Jones?