In arrivo il Fantafestival, Mostra internazionale del cinema di fantascienza e del fantastico

Cinema

di Tanina Cordaro - 04/06/2019

Torna a Roma il festival dedicato al cinema horror e di fantascienza. Tra gli ospiti Pupi Avati e Jack Sholder.

Festeggia quest’anno la sua 39esima edizione il Fantafestival, Mostra internazionale del film di fantascienza e del fantastico, che si svolgerà a Roma dal 10 al 16 giugno.

Tre le location che ospiteranno l’evento – il Nuovo Cinema Aquila, la Casa del Cinema e il Cinema dei Piccoli – in cui sarà possibile vedere film in anteprima e assistere agli speciali incontri con grandi ospiti, come i registi Pupi Avati e Jack Sholder (Nightmare 2 – La rivincita) e l’attrice svedese Christina Lindberg, icona anni Settanta ispiratrice di Kill Bill, che presenterà in anteprima il suo ritorno sulle scene con l'horror Black Circle.

Fra i titoli che il Fantafestival presenterà in anteprima ci sono l’horror soprannaturale Isabelle con protagonista l'attore Adam Brody, Charlie Says film diretto da Mary Harron (American Psycho) e incentrato sulla figura di Charles Manson, il thriller Un couteau dans le coeur con Vanessa Paradis e il distopico A Moving Read di Mariano Baino, acclamato regista di Dark Waters.

Dedicato a un pubblico di appassionati di horror e fantascienza, il Fantafestival continua così il suo percorso di scoperta e approfondimento del cinema fantastico internazionale, offrendo un indispensabile punto di incontro fra la riscoperta dei classici del passato e l'indagine critica sul presente.

Tutti gli appuntamenti del Fantafestival

10 giugno

Casa del Cinema

ore 15,30: Omaggio a Pupi Avati - L’amico di infanzia

ore 17,15: Omaggio a Pupi Avati - L’arcano incantatore

Cinema dei Piccoli

ore 20,30: Macabro di Lamberto Bava

ore 22,15: La stanza accanto di Fabrizio Laurenti

11 giugno

Cinema dei Piccoli

ore 20,30: Omaggio a Jack Sholder - Nightmare 2

ore 22: Omaggio a Jack Sholder - L’Alieno

12 giugno

Nuovo Cinema Aquila

ore 17 - Selezione Cortometraggi

ore 18: Selezione ufficiale - Finale di Soren Juul Petersen

ore 19: Presentazione del volume Interiora 2017

ore 20,30: Anteprima - Isabelle di Robert Heydon

ore 22,15: Anteprima - The Sonata di Andrew Desmond

13 giugno

Nuovo Cinema Aquila

ore 17: Selezione Cortometraggi

ore 18: Selezione Ufficiale/anteprima italiana - Rakkosh di Abhijit Kokaye e Srivinay Salian

ore 18,30: Presentazione del volume Vapore, ingranaggi e sogni meccanici di Elettra Infante

ore 20: Anteprima - Tobia il nostromo del tempo di Caterina Ponti

ore 20,15: Anteprima - Un couteau dans le coeur di Yan Gonzalez

ore 22,30: Anteprima internazionale - Lisa! di Mario Schollenberger

14 giugno

Nuovo Cinema Aquila

ore 16,15: Selezione cortometraggi

ore 17,30: Selezione ufficiale/anteprima italiana - Werewolf di Adrian Panek

ore 19: Presentazione DVD di DeGenerazione

ore 20: Omaggio a Jack Sholder - Nel buio da soli

ore 21: La città perduta - incontro con Jack Sholder

ore 22: Viaggio nel cinema tedesco

Loft di Eckart Schmidt

What Dreams May Come di Eckhart Schmidt

Bibilioteca Nelson Mandela

Ore 17: incontro con Eckhart Schmidt e Robert Sigl, moderano Gay Vanisian e Giacomo Calzoni

15 giugno

Nuovo Cinema Aquila

ore 10,30: Incontro con Jack Sholder e Christina Lindberg

ore 16,15: Selezione cortometraggi

ore 17: Presentazione del volume Terrore Italiano di Daniele Francardi

ore 18: Selezione ufficiale /anteprima italiana - Beneath the Trees di Marco De Luca

ore 19,30: Presentazione di Curse of the Blind Dead di Raffaele Picchio

ore 20,30: Omaggio a Christina Lindberg - Black Circle di Adrian Garcia Bogliano

ore 22,30: Anteprima italiana - Astral di Chris Mul

16 giugno

Nuova Cinema Aquila

ore 16,15: Selezione cortometraggi

ore 17,15: Focus cinema di animazione

ore 18: Selezione ufficiale/anteprima nazionale - Hanna’s Homecoming di Esther Bialas

ore 19: Presentazione del volume A volte ritornano…ancora

ore 20: Anteprima assoluta - A Moving Read di Mariano Baino

ore 20,45: Premiazione Pipistrello d'oro

ore 21,15: Anteprima Charlie Says di Mary Harron

ore 23: Laurin di Robert Sigl