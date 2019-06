Judgment: un trailer dedicato ai combattimenti per il gioco di Sega

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 04/06/2019 16:48 | aggiornato 04/06/2019 16:52

Judgement, titolo realizzato dagli stessi autori di Yakuza, si mostra in un nuovo trailer dedicato ai combattimenti per le strade di Kamurocho.

1 condivisione

Il 25 giugno prossimo arriverà su PlayStation 4 Judgment, il nuovo titolo di Sega creato dallo stesso team di sviluppo dietro ai tanti capitoli di Yakuza.

Judgment è ambientato nello stesso quartiere reso famoso dalla serie principale Yakuza, ossia Kamurocho (ispirato da Kabukicho, vero quartiere di Shinjuku a Tokyo).

Questa volta la storia non sarà legata a Kazuma Kiryu, l’iconico protagonista della saga principale, ma vestiremo i panni di Takayuki Yagami, un investigatore privato con un passato da avvocato.

Yagami dovrà risolvere dei casi legati a misteriosi omicidi che vedono coinvolti la criminalità organizzata giapponese, e siccome Kamurocho non è un quartiere tranquillo, spesso dovrà vedersela con dei poco amichevoli teppisti o persino gli stessi yakuza.

Yagami però non è un semplice investigatore, ma è un esperto di arti marziali autodidatta capace di alternare due stili di combattimento unici: la Tigre e la Gru.

Come si può vedere nel trailer dedicato alle fasi di combattimento, il protagonista potrà ricorrere a questi due stili molto diversi nel parco mosse. La Gru sarà indicata per affrontare gruppi numerosi di nemici, mentre la Tigre sarà molto più utile nei combattimenti uno contro uno.

Oltre ai pugni Yagami potrà utilizzare diversi tipi di armi raccattate per le strade, che vanno da delle semplici bacchette per mangiare fino alle biciclette parcheggiate per le strade di Kamurocho! Anche in Judgement torneranno le spettacolari Ex Action, mosse finali dagli effetti devastanti.

Sega

Judgement sarà disponibile dal 25 giugno in esclusiva PlayStation 4, ma chi effettuerà il pre-order sul PSN potrà ottenere l’early access del gioco completo potendolo giocare già dal 21 giugno. Nel frattempo per gli abbonati al PS Plus è già disponibile un tema dinamico gratuito dedicato a Judgement.

Siete pronti a tornare nelle strade di Kamurocho?