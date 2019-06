La statua di Naruto a grandezza naturale in vendita a 22mila euro

FumettiAnimazione

04/06/2019

Il protagonista del famoso manga Naruto riceverà una statua a grandezza naturale dal prezzo non troppo economico.

Nonostante la conclusione avvenuta ormai quasi 5 anni fa, Naruto è ormai entrato nell’immaginario comune come uno dei manga più famosi al mondo.

I ninja del Villaggio della Foglia non sono mai stati dimenticati, e, come avviene spesso per le opere più famose, non si è mai smesso di creare nuovi gadget per i fan più appassionati.

Quello che vi presentiamo oggi è però un gadget per gente davvero appassionata del manga di Masashi Kishimoto, e non è solo la passione che deve essere grande, ma anche il portafogli e lo spazio in cui metterlo.

Recentemente è stata realizzata una statua a grandezza naturale del protagonista Naruto, che raggiunge ben i 166 cm d’altezza. La posa in cui è raffigurata è quella in cui il personaggio usa il suo attacco più caratteristico il Rasengan. Questa sorta di “action figure” gigante sarà venduta a Shangai e il prezzo sarà intorno ai 2.4 milioni di Yen (circa 22 mila euro). Ci sarà tempo fino al 31 luglio per prenotarne una copia, che poi verrà spedita in ottobre.

Naruto è un manga iniziato su Shonen Jump nel 1999 e conclusosi nel 2014. Al suo attivo ha 72 volumi totali, per un totale di oltre 250 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Oltre al manga è stato realizzato anche un anime, diviso in due parti: Naruto e Naruto Shippuden, che in totale superano i 500 episodi complessivi. Sono stati realizzati anche diversi film d'animazione per il cinema, di cui l'ultimo Boruto: Naruto the Movie, ha dato lo spunto per iniziare un sequel sia in versione cartacea che animata attualmente in corso.

Boruto è però solo supervisionato da Masashi Kishimoto, l'autore originale, che invece di recente ha iniziato un nuovo manga sulle pagine di Shonen Jump chiamato Samurai 8. Il nuovo fumetto unisce la tradizione del Giappone Feudale e soprattutto dei suoi guerrieri più famosi, i samurai, con un'ambientazione fantascientifica. Kishimoto, in questa nuova opera si occupa principalmente della sceneggiatura e della supervisione, mentre dei disegni se ne occupa il suo assistente storico Akira Okubo.

Cosa ne pensate di questa statua di Naruto a grandezza naturale, la mettereste in salotto?

