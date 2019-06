TV News Legion

di Giuseppe Benincasa - 04/06/2019 11:36 | aggiornato 04/06/2019 11:40

La terza stagione di Legion è sempre più vicina, conosciamo i personaggi.

Marvel Television e FX Networks manderanno in onda la terza e ultima stagione della serie TV Legion dal lunedì 24 giugno (negli Stati Uniti), dopo i fatti sconvolgenti della fine della stagione 2. Ecco un riepilogo dei protagonisti coinvolti nella prossima stagione, in Italia prossimamente su FOX

David Haller

David Haller (interpretato da DanStevens) è un mutante schizofrenico con immensi poteri psichici. David inizia la sua vita da bambino felice, ma si mette subito nei guai con gli altri e con la legge. I suoi poteri telecinetici incontrollabili si manifestano occasionalmente e lo spingono a tentare il suicidio da adulto. È ossessionato dalle visioni di un "diavolo dagli occhi gialli. È stato reclutato da Melanie Bird per unirsi a Summerland nella guerra tra mutanti e Divisione 3. David è stato anche l'ospite di un parassita conosciuto come il Re Ombra, che ha cercato di ottenere il controllo del suo corpo e di esercitare il suo potere. È innamorato di SydneyBarrett

HD FOX David Haller in meditazione

Sydney Barrett

Sydney "Syd" Barrett (interpretata da Rachel Keller) è una mutante con il potere di scambiare - temporaneamente - il proprio corpo con altri. Sydney è nata e cresciuta in un'area urbana. Sua madre era una saggista di successo che si è sposata molte volte. È stata ricoverata al Clockworks Psychiatric Hospital con la diagnosi di disordine antisociale della personalità. Lì, ha incontrato David Haller e si è innamorata di lui, i due alla fine si uniscono a Summerland nella lotta contro la Divisione 3.

HD FOX Sydney nella terza stagione di Legion

Cary Loudermilk

Cary Loudermilk (interpretato da Bill Irwin) è uno scienziato mutante e co-fondatore di Summerland. La sua mutazione gli permette di condividere i corpi con un altro mutante conosciuto come Kerry Loudermilk. Cary si unisce al un gruppo di mutanti guidati da Melanie Bird nella struttura di Summerland. Egli ha aiutato David Haller nello scoprire i suoi poteri e più tardi ha lavorato con Oliver Bird per aiutare il gruppo a fuggire dal Re Ombra.

HD FOX Cary Louder Milk pronto a continuare la sua avventura in Legion 3

Kerry Loudermilk

Kerry Loudermilk (interpretata da Amber Midthunder) è la nativa americana che divide il corpo con Cary. È un membro di un gruppo di mutanti guidato da Melanie Bird. Kerry e Ptonomy Wallace ha cercato di trovare David Haller prima che un'altra organizzazione potesse farlo. Kerry ha fatto poi parte della squadra guidata da Syd Barrett per salvare David.

HD FOX Kerry Loudermilk pronta a combattere

Ptonomy Wallace

All'inizio della serie, Ptonomy Wallace (interpretato da Jeremie Harris) era un mutante con il potere di vedere e vagliare i ricordi degli altri. Ptonomy Wallace ha scoperto di essere diverso da prima che nascesse. Ricordava tutto ciò che aveva mai visto, sentito, letto o vissuto, compreso il tempo trascorso nel grembo materno di sua madre. Ptonomy alla fine ha compreso di essere un mutante e si è unito a un gruppo segreto di altri mutanti guidato dalla Dr. Melanie Bird. Ptonomy ha lavorato a stretto contatto con il Dr. Bird come "artista della memoria" del gruppo. Egli avrebbe usato i suoi poteri mentali per aiutare gli altri a conoscere i propri poteri mutanti e come usarli. Prima che il suo corpo morisse, la sua mente fu messa nel computer della Divisione 3.

HD FOX Ptonomy Wallace, il suo prezioso cervello adesso è un computer

Lenny Busker

La sua infanzia è stata infelice; i suoi genitori hanno divorziato dopo che sua madre ha scoperto che suo padre era un pedofilo, e Lenny ha trascorso molto tempo nelle cure di sua nonna, per la quale è stata chiamata. Al liceo, si rese conto di essere lesbica, e qualche tempo dopo scappò di casa. Ha trascorso diversi anni come truffatrice, facendosi arrestare 13 volte prima di diventare paziente all'ospedale psichiatrico Clockworks Psychiatric Hospital. In ospedale Lenore "Lenny" Busker (interpretata da Aubrey Plaza) è diventata una amica di David Haller. Dopo essere stata uccisa accidentalmente da Sydney Barrett mentre abitava il corpo di David, la coscienza di Lenny cadde sotto il controllo di Amahl Farouk, un mutante disincarnato che cercò di prendere il controllo del corpo di David per vendicarsi del suo nemico. Lenny è stato uno dei tanti travestimenti di Farouk, prima di farla resuscitare nel corpo di Amy Haller, sorella di David.

HD FOX Lenny Busker, servitrice del male

Amahl Farouk

Amahl Farouk (interpretato da Navid Negahban) è un potente mutante psichico che esiste da secoli come Re Ombra. Dopo essere stato sconfitto in una battaglia telepatica con il padre di David Haller, la sua mente è stata separata dal suo corpo. Per sopravvivere, si è inserito - come un parassita - nella mente di David per sottrarre i suoi vari poteri, usando le forme di Lenny Busker, il Diavolo con gli occhi gialli, il cane King e il ragazzo arrabbiato, al fine di manipolarlo. Dopo aver riconquistato abbastanza della sua forza mentale, Farouk ha usato Sydney Barrett per sfuggire al corpo di Haller e, dopo aver brevemente posseduto Kerry Loudermilk, è entrato in Oliver Bird. Ha poi iniziato a cercare il suo corpo originale, riuscendo a farlo mentre possedeva Melanie Bird e tornando così al suo pieno potere.

HD FOX Il temibile Amahl Farouk

Clark Debussy

Clark DeBussy (interpretato da Hamish Linklater), noto anche come Interrogatore, era membro della Divisione 3, un'organizzazione governativa responsabile del monitoraggio dei mutanti. La Divisione 3 voleva conoscere il ruolo di David Haller in un incidente al Clockworks Psychiatric Hospital che ha causato la morte di Lenny Busker. Clark è stato gravemente ferito quando una squadra di mutanti di Summerland guidata da Syd Barrett ha salvato David. Clark è sopravvissuto all'attacco, ma è stato coperto da ustioni di terzo grado. Più tardi condusse un assalto a Summerland, andando lì per catturare David, e ordinò alla sua squadra di uccidere i mutanti rimasti, ma David ha rapidamente sconfitto l'esercito di Clark, il quale fu successivamente preso in custodia dai mutanti di Summerland.

HD FOX Lo sguardo di Clark DeBussy

Switch

Switch (interpretata da Lauren Tsai) è una giovane mutante con un'abilità segreta che serve come chiave per eseguire il piano di David Haller. Switch è uno dei nuovi ingressi nella serie TV, che esordirà nella nuova stagione.

HD FOX Switch debutterà nella terza stagione

In questa terza stagione sarà introdotto anche il padre di David, ovvero il Professor X (Charles Xavier). Il potente mutante è interpretato da Harry Lloyd (Il Trono di Spade), sarà introdotto nel terzo episodio della terza stagione.