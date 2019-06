Marvel's Avengers: primi dettagli sul videogioco di Square Enix

Videogames

di Stefania Sperandio - 04/06/2019 08:39 | aggiornato 04/06/2019 08:43

Square Enix porterà all'imminente E3 i primi dettagli su Marvel's Avengers, il suo videogioco ufficiale dedicato ai Vendicatori di casa Marvel.

Era il 2017 quando Square Enix, compagnia giapponese produttrice di videogiochi, annunciò di essere al lavoro su Marvel's Avengers, titolo ufficiale dedicato ai celebri supereroi dei fumetti. Da allora, non sono mai stati rivelati dettagli aggiuntivi e il team Crystal Dynamics – sostituito da Eidos Montreal per il terzo episodio della sua trilogia reboot di Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider – si è dedicato a piene forze ai lavori sul gioco.

Finalmente, la compagnia ha (quasi) alzato il sipario, confermando ufficialmente che Marvel's Avengers sarà protagonista alla sua conferenza all'E3 2019. In occasione dell'evento e con la fiera ormai alle porte, sono anche emersi i primissimi dettagli relativi al gameplay e alla struttura del titolo.

Tune into Square Enix Live E3 2019 for the worldwide reveal of "Marvel’s Avengers"! 🗓️ The event begins June 10th at 6pm PT: https://t.co/SCYMbJYt8j #SquareEnixE3 #Reassemble #PlayAvengers pic.twitter.com/2fWM6ekUue — The Avengers (@Avengers) May 29, 2019

Marvel's Avengers: da soli o in compagnia

Mentre la conferenza di Square Enix si svolgerà l'11 giugno alle ore 3.00 italiane, Marvel's Avengers sarà protagonista anche di una chiacchierata di mezz'ora durante gli streaming E3 Coliseum – il tradizionale talk show della fiera tenuto dal giornalista Geoff Keighley.

Proprio dalla descrizione di questo appuntamento, apprendiamo che il gioco sarà un action-adventure dai toni particolarmente epici, in cui il giocatore sarà al centro di un'esperienza in cui lo storytelling avrà un peso predominante. Viene anche riferito che sarà possibile giocare in single player o in cooperativa, collaborando con fino a quattro amici.

Tutti gli eroi avranno delle loro abilità che dovrete imparare a padroneggiare e potranno anche essere personalizzati per "adattarsi al vostro stile di gioco". Il fatto che sia anche possibile giocare in cooperativa consentirà con ogni probabilità di mettere insieme i poteri di diversi Avengers, dal momento che la descrizione del gioco fa riferimento alla possibilità di "combinare i propri poteri per difendere un mondo in costante espansione esposto a continue minacce".

Le premesse per un epico viaggio videoludico in compagnia degli Avengers sono tutte al loro posto: non rimane che attendere la presentazione dell'11 giugno per tutte le ulteriori novità direttamente da Square Enix.