Oscar alla carriera per Lina Wertmüller e David Lynch: gli annunci dai Governors Awards

CinemaCelebrity

di Rina Zamarra - 04/06/2019 12:16 | aggiornato 04/06/2019 12:21

L'Academy ha annunciato i quattro Oscar alla carriera che saranno consegnati a ottobre: i prescelti sono Lina Wertmüller, David Lynch, Geena Davis e Wes Studi.

1 condivisione

L'Academy of Motion Picture Arts & Science ha annunciato i quattro Oscar alla carriera che saranno consegnati durante la cerimonia del 27 ottobre 2019. A ricevere il premio saranno i due registi Lina Wertmüller e David Lynch e i due attori Geena Davis e Wes Studi.

Lina Wertmüller riceverà il suo primo Oscar a 90 anni, dopo aver inanellato una serie di record cinematografici. È stata, infatti, la prima donna ad essere candidata come migliore regista nel 1977 con i film Pasqualino Settebellezze. E cinque anni prima, era stata la prima donna in concorso a Cannes con il film Mimì metallurgico.

Secondo Deadline, il nome della Wertmüller era già stato preso in considerazione in passato. In fondo, la stessa regista ha sottolineato come negli anni abbia sempre ricevuto affetto e apprezzamento dagli americani. Raggiunta dai giornalisti, ha commentato così la notizia dell’Oscar:

Sono felice per questa notizia. Non me lo aspettavo l'Oscar, ma lo prendo volentieri. Mi fa piacere dedicarlo a Enrico Job, compagno di una vita e di lavoro, e a nostra figlia Maria.

Quest’anno, l’Academy ha fatto una scelta precisa sulla scia delle nuove politiche a sostegno degli artisti provenienti da minoranze e delle artiste donna. Non a caso, tra i premiati c’è il nativo americano Wes Studi, comparso in film come Balla coi lupi, L’ultimo dei Mohicani, Geronimo e Avatar.

HD Getty Images Wes Studi alla Cerimonia degli Oscar 2018

Wes sarà il primo nativo americano a ricevere un Oscar, prima di lui solo Graham Greene e Chief Dan George avevano ricevuto una nomination per i film Balla coi lupi e Il piccolo grande uomo.

Nell’annuncio l’Academy ha descritto così i quattro premiati:

Questi quattro artisti hanno trasformato l’industria del cinema e quest’anno abbiamo deciso di celebrarli.

Geena Davis

David Lynch

Wes Studi

Lina Wertmüller



These four filmmakers have transformed the film industry. This year, we celebrate them. #HonoraryOscars https://t.co/t5gV89q7jM — The Academy (@TheAcademy) June 3, 2019

Un riconoscimento speciale infatti andrà a Geena Davis, a cui verrà consegnato il Premio Umanitario Jean Hersholt (Jean Hersholt Humanitarian Award).

Si tratta di un premio attribuito agli artisti che si sono distinti per il loro contributo nelle cause umanitarie. L'attrice è stata scelta in qualità di fondatrice del Geena Davis Institute on Gender in Media. Si tratta di una organizzazione no profit che si occupa di promuovere l’eliminazione delle differenze di genere e degli stereotipi femminili nei film e nell’intrattenimento televisivo dedicato ai bambini.

In realtà, la Davis è impegnata da diversi anni a sostegno delle donne nell’industria dello spettacolo ed è stata scelta anche come inviato speciale delle Nazioni Unite nel 2012 e come Presidente della CSW (Commission on the Status of Women) della California.