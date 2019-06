Parola di Elon Musk: Cuphead sarà presto giocabile anche sulle auto Tesla

Se non avete ancora provato Cuphead, potete giocarci su Nintendo Switch , PC e Xbox One.

Cuphead è ispirato ai cartoni degli anni ’30 e propone una grafica in pieno stile retrò, con animazione a mano e sfondi ad acquerello. Tuttavia, dietro questa cornice apparentemente lineare e rilassante, si cela una sfida dalla difficoltà non indifferente: il gioco è infatti incentrato sulle boss fight e il livello di coinvolgimento è elevato. Non sorprende dunque che il titolo potrà essere giocato esclusivamente con l’ausilio di un controller USB : cimentarsi nell’avventura con i comandi touch sarebbe a dir poco estenuante.

Secondo quanto raccontato ai microfoni di IGN , Musk sta lavorando a stretto contatto con Studio MDHR per portare Cuphead sugli ampi schermi touchscreen delle Tesla Model 3, Model S e Model X . Il gioco arriverà sui sistemi di infotainment delle vetture entro la fine dell’estate: tuttavia, a causa delle limitazioni di storage delle auto, sarà disponibile un solo livello del titolo : Inkwell Isle One.

