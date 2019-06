Scary Stories to Tell in the Dark: il full trailer dell'atteso horror

Cinema

di Simona Vitale - 04/06/2019 10:49 | aggiornato 04/06/2019 10:53

Tratto dalla terrificante e omonima trilogia letteraria per ragazzi scritta da Alvin Schwartz, Scary Stories to Tell in the Dark è la nuova pellicola horror prodotta da Guillermo del Toro. Ecco di seguito il full trailer.

In apertura dell'articolo potete gustarvi il full trailer di Scary Stories to Tell in the Dark, l'horror prodotto da Guillermo del Toro e diretto da André Øvredal (Autopsy).

La pellicola rappresenta l'adattamento cinematografico dell'omonima serie di libri per ragazzi scritta da Alvin Schwartz: tre volumi pubblicati tra il 1981 e il 1991. Dopo aver vinto l'Oscar per La forma dell'acqua, Guillermo del Toro ha così deciso di portare sul grande schermo una tra le avventure letterarie per ragazzi più terrificanti di sempre, avvalendosi dell'aiuto di un regista norvegese che ha una certa familiarità con il genere thriller-horror.

Come svela la sinossi ufficiale, siamo nel 1968 in America. Il cambiamento soffia nel vento ma, lontano dai disordini che stanno avendo luogo nelle grandi città, nel piccolo centro di Mill Valley, vive la famiglia Bellows. È nella loro villa che abita Sarah, una ragazza con degli orribili segreti, e che ha trasformato la sua vita di torture in una serie di storie spaventose, scritte in un libro che ha trasceso il tempo e che sono state tramandate come reali per un gruppo di adolescenti che scopriranno la terrificante casa della ragazza...

I nostri piccoli protagonisti dovranno inoltre risolvere i misteri legati alle morti improvvise e macabre che stanno avvenendo nella loro cittadina.

HD Notorius Pictures Scary Stories to Tell in the Dark, poster ufficiale

Gli attori di Scary Stories to Tell in the Dark sono Zoe Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush, Austin Abrams, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint, Austin Zajur e Natalie Ganzhorn.

Nei mesi scorsi sono già stati rilasciati un trailer e diversi teaser del film, già capaci di mostrare il terrore e lo spavento che questo film promette di regalare ai suoi spettatori (più giovani e non).

La pellicola arriverà nei cinema italiani il 9 agosto 2019 mentre nei cinema italiani, distribuito da Notorius Pictures, Scary Stories to Tell in the Dark arriverà a ottobre.

