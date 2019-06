Cinema

di Tanina Cordaro - 04/06/2019 14:24 | aggiornato 04/06/2019 14:29

La regista Rohena Gera racconta una storia d'amore impossibile tra un uomo e la sua domestica.

0 condivisioni

La sceneggiatrice e regista di documentari Rohena Gera firma la sua prima regia di un lungometraggio, Sir – Cenerentola a Mumbai, una storia d’amore tra un uomo e la sua domestica. Il film, in arrivo nelle sale italiane dal 20 giugno, esplora tematiche importanti della società indiana, come la divisione in caste e il ruolo della donna.

La trama del film

HD Academy Two

Tillotama Shome (Monsoon Wedding) è Ratna, una ragazza di un piccolo villaggio che arriva a Mumbai per lavorare come cameriera per una ricca coppia prossima alle nozze. Ratna ha la libertà di lavorare e mantenersi da sola perché vedova, lei però non si considera affatto una vittima, è coraggiosa e piena di sogni, come quello di diventare un giorno una stilista.

Le nozze saltano e il giovane e bel Ashwin (Vivek Gomber), il suo datore di lavoro, chiede a Ratna di trasferirsi dubito nel suo appartamento e lavorare per lui. I due vivono l’uno accanto all’altra, imparano a conoscersi, ma in realtà sono divisi, sono due mondi completamente diversi e separati che coesistono sotto lo stesso tetto.

Ashwin si interessa sempre di più a Ratna, tra loro nasce un amore, una relazione inaccettabile per la società in cui vivono.

Ho voluto analizzare non solo il modo che ognuno di noi ha di amare ma anche come ci concediamo il permesso di amare. Non volevo parlare di questo argomento in modo moralista, o facendo credere di avere tutte le risposte e dicendo alle persone cosa pensare, e certamente non ho voluto ritrarre la protagonista come una vittima. La storia d’amore mi ha permesso di esplorare la possibilità di superare la divisione in classi. Rohena Gera

La regista, che si è lasciata ispirare da In the mood for love uno dei film più belli di Wong Kar-wai, ha voluto raccontare una storia d’amore che supera gli assurdi tabù che ancora oggi condizionano le vite di molti, nella speranza di poter coinvolgere il pubblico in una riflessione che li aiuti a superare l’imbarazzo e i pregiudizi.