Sorpresa! Il manga di Dragon Ball GT riprende la pubblicazione

I fan di Dragon Ball sono in trepidante attesa dell’annuncio del sequel di Dragon Ball Super, la serie animata iniziata nel 2015 e conclusasi l’anno scorso. I rumor si susseguono ormai da tempo e la conferma della sua esistenza sembra solo una questione di tempo, dato anche il proseguimento della storia visto con il film Dragon Ball Super: Broly, un successo internazionale che ha superato i 100 milioni di dollari al botteghino.

Arriva inaspettatamente un altro annuncio, che nessun appassionato della serie creata da Akira Toriyama si sarebbe mai aspettato. Sembra infatti che il manga dedicato a Dragon Ball GT stia per ricominciare in Giappone.

Dragon Ball GT è, come molti sanno, il sequel animato di Dragon Ball Z, uscito nel 1996. Questa serie è stata poi ritenuta non canonica con l’arrivo di Super.

So, as was pointed out to me earlier (I don't actually check through all of Saikyō Jump, and this was tucked near the back), the DBGT anime comic is still. not. done. It continues with an adaptation of the first arc starting next issue. pic.twitter.com/NEg5zojiHp