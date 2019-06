Studio Ghibli: nuovi dettagli e immagini in anteprima del parco (e il logo di Miyazaki e Suzuki)

CuriositàAnimazione

di Laura Silvestri - 04/06/2019 11:58 | aggiornato 04/06/2019 12:03

Svelati nuovi dettagli sul parco a tema Studio Ghibli in apertura nel 2022 nella prefettura di Aichi, in Giappone.

3 condivisioni

A poco più di un anno dall'annuncio della futura apertura di un parco a tema ispirato alle opere di Hayao Miyazaki, arrivano buone nuove dal governatore della prefettura di Aichi, Hideaki Omura, dal CEO di Chunichi, Uichiro Oshima, e dal produttore dello Studio Ghibli, Toshio Suzuki.

I tre hanno svelato nuovi particolari del parco, a cominciare dal logo - realizzato da Miyazaki e Suzuki - e dal poster promozionale - ad opera di Suzuki - con la replica della casa di Mei e Satsuki (Il mio vicino totoro) sullo sfondo.

Toshio Suzuki

Secondo quanto detto in conferenza e riportato anche da SoraNews24, l'apertura è prevista per l'autunno del 2022, mentre diverse attrazioni e aree aggiuntive verranno inaugurate nel 2023.

Nel frattempo, alcuni design e concept art del parco vengono divulgati per la gioia di tutti gli appassionati, come quelli della replica a grandezza naturale del negozio di antiquariato di Chikyuya (I sospiri del mio cuore), situato nella Seishun no Oka Area (Youth Hill Area).

La Ghibli Dai Soko Area (Ghibli Large Warehouse Area), zona contraddistinta da un mix di stili occidentali e orientali, avrà negozi, caffè, aree gioco per bambini, vari edifici dedicati a mostre ed esposizioni audio-visive. E ci sarà persino una piscina coperta!

La Dondoko Mori Area (Dondoko Forest Area), ispirata a Il mio vicino Totoro, sarà quella che ospiterà la ricostruzione della dimora di Satsuki e Mei.

La Mononoke no Sato Area (Mononoke's Village Area) includerà invece esposizioni dedicate a Princess Mononoke e statue a grandezza naturale di varie creature del film.

Ma se il vostro film preferito dello Studio è Il castello errante di Howl, non temete: la Majo no Tani Area (The Valley of the Witch Area) permetterà ai visitatori di respirare la stessa atmosfera. Non solo, ma avrete anche modo di visitare attrazioni ispirate al mondo mondo di Kiki - Consegne a domicilio. Non mancheranno poi ristoranti e aree relax.

「魔女の谷エリア」の鳥瞰図です。ジブリ作品の体験を通した展示と遊び、休憩等の複合的空間として整備して参ります。 pic.twitter.com/zP2FXd3njR — 大村秀章 (@ohmura_hideaki) May 31, 2019

Secondo quanto annunciato, la costruzione delle aree Youth Hill, Large Warehouse e Dondoko Forest inizierà nel 2020, mentre quella di Mononoke Village e The Valley of the Witch avrà inizio nel 2021.

Che ne pensate di questi progetti? Noi stiamo già prenotando il volo...