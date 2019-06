Terminator 2: un video immagina Stallone al posto di Schwarzenegger

CinemaCuriosità

di Marcello Paolillo - 04/06/2019 10:11 | aggiornato 04/06/2019 10:15

L'utente Ctrl Shift Face ha realizzato un video dedicato a Terminator 2 - Il giorno del giudizio, in cui il T-800 non ha le sembianze di Arnold Schwarzenegger bensì quelle di Sylvester Stallone. Guarda il filmato.

Era il 1991 e sul grande schermo arrivava un film d'azione destinato a cambiare le regole del genere. Stiamo parlando di Terminator 2 - Il giorno del giudizio, co-sceneggiato, prodotto e diretto da James Cameron.

Si trattava del sequel di Terminator (uscito nel 1984) e seguiva la storia di Sarah Connor (interpretata da Linda Hamilton) e del figlio di dieci anni John (Edward Furlong). I due venivano braccati da un nuovo Terminator più avanzato, il T-1000 (Robert Patrick), inviato indietro nel tempo da Skynet per uccidere John e impedirgli di diventare in futuro il leader della resistenza umana contro le macchine.

Ben presto in soccorso della coppia interveniva un secondo Terminator, modello T-800 (Arnold Schwarzenegger), inviato indietro nel tempo dal John Connor del futuro per proteggere se stesso da giovane.

La pellicola di Cameron fu ben vista da critica e pubblico, grazie all'uso degli effetti visivi in CGI (assolutamente avveniristici ai tempi), e riuscì a ottenere ben quattro premi Oscar (Miglior sonoro, Migliori effetti speciali, Miglior montaggio sonoro e Miglior trucco).

Merito del successo fu anche di Schwarzenegger, che nei "panni" dell'androide costruito come un organismo sintetico, composto da tessuto vivente su un endoscheletro in titanio, divenne una vera e propria icona degli anni '90. Cosa sarebbe successo però se ad interpretare il T-800 non ci fosse stato il caro, vecchio Arnold, bensì un altro attore?

L'utente Ctrl Shift Face ha infatti realizzato un video realmente sorpendente, un deepfake in cui in Terminator 2 al posto di Schwarzenegger troviamo nientemeno che Sylvester Stallone (l'idea era già venuta in mente al regista John McTiernan in Last Action Hero, in una divertente sequenza che vedeva protagonista l'allora giovanissimo Austin O'Brien).

Trovate il filmato poco più in alto, in apertura di articolo (a questo indirizzo potete invece raggiungere la pagina Patreon di Ctrl Shift Face, in caso vogliate supportarlo in futuro).

Ricordiamo che il T-800 tornerà al cinema con Terminator: Destino Oscuro, diretto da Tim Miller e prodotto dallo stesso Cameron, atteso nelle sale americane il 1 novembre 2019. Il film ignorerà gli eventi di Terminator 3 - Le macchine ribelli e relativi sequel, piazzandosi come seguito diretto de Il giorno del giudizio.