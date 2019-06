Ecco tutti i titoli inclusi nella Contra Anniversary Collection

Videogames

04/06/2019

La Contra Anniversary Collection presenterà diversi titoli legati al famoso arcade, fra cui alcune rarità per gli appassionati.

Konami ha annunciato l’elenco dei titoli che verranno inseriti all’interno di Contra Anniversary Collection, la raccolta di questo grande classico arcade arrivato per la prima volta in sala giochi nel 1987.

La collezione includerà:

Contra (Arcade)

(Arcade) Contra (NES)

(NES) Contra (Famicom)

(Famicom) Super Contra (Arcade)

(Arcade) Super C (NES)

(NES) Contra III: The Alien Wars (SNES)

(SNES) Super Probotector: Alien Rebels (SNES)

(SNES) Contra: Hard Corps (Sega Genesis)

(Sega Genesis) Probotector (Sega Mega Drive)

(Sega Mega Drive) Operation C (Game Boy)

In origine dovevano essere inseriti solamente quattro titoli (Contra, Super Contra, Super C e Contra III), ma Konami ha deciso di ampliare la selezione inserendo delle chicche che probabilmente non tutti sono riusciti a giocare ai tempi, come ad esempio Contra: Hard Corps, il primo titolo del franchise che permetteva di selezionare ben quattro personaggi, o Probotector, originariamente uscito in Europa con due protagonisti robot invece di Bill e Lance.

Konami aggiungerà poi come aggiornamento gratuito le versioni giapponesi di sei giochi di quelli presenti nella collezione, con alcuni di questi che presentavano delle differenze con le loro controparti occidentali. In più all’interno della collezione sarà possibile trovare anche un digital bonus book con tanti extra sulla storia di Contra.

Contra è uno sparatutto arcade di tipo run and gun, in cui bisognava sconfiggere ondate di nemici sempre più difficili di livello in livello. Il titolo uscì per la prima volta nel 1987 diviso fra le sale giochi e il primo Nintendo. Successivamente arrivò su molte altre piattaforme e ricevette tantissimi seguiti e versioni differenti per quanto riguarda il titolo del gioco e la trama a seconda del paese.

In Giappone e Nord America rimase Contra, con una trama di base uguale, ma con alcuni cambiamenti legati alle location in cui il gioco era ambientato. In Europa divenne Probotector e i due protagonisti diventarono dei robot.

Siete abbastanza vecchi da ricordarvi di questa serie di videogiochi?

