Ad Astra: il trailer ufficiale dello sci-fi con Brad Pitt

di Claudio Rugiero - 05/06/2019 11:31 | aggiornato 05/06/2019 11:33

Brad Pitt fluttua nello spazio nel trailer di Ad Astra, il nuovo sci-fi diretto da James Gray. Il film sarà nelle sale statunitensi dal prossimo 20 settembre.

"Le risposte che cerchiamo sono al di fuori dalla nostra portata".

Era da tempo che si vociferava del misterioso nuovo sci-fi diretto dal regista James Gray (Civiltà perduta e C'era una volta a New York). Dopo aver visto una prima immagine che immortalava Brad Pitt sul set, ecco che arriva online il primo trailer ufficiale di Ad Astra.

Nel film Pitt (che vedremo prossimamente anche in C'era una volta... a Hollywood), munito di tuta da astronauta, partirà per un viaggio verso lo spazio esterno al nostro pianeta. La sua avventura svelerà segreti che sfidano la natura dell'esistenza umana e il nostro ruolo nel cosmo.

Come si può vedere nel trailer all'inizio di questo articolo, in Ad Astra vedremo Brad Pitt fluttuare nello spazio per poi risvegliarsi in una stanza d'ospedale. Al di là delle sequenze mozzafiato, dell'incredibile scenografia di Kevin Thompson (Okja e Michael Clayton) e della toccante fotografia di Hoyten Van Hoytema (Dunkirk), uno degli aspetti più interessanti del film è proprio il modo in cui viene tratteggiato il personaggio di Pitt: da un lato un eroe fiero e coraggiosto, dall'altro un uomo tormentato e malinconico.

Con questa sua introspezione psicologica, Ad Astra potrebbe quindi facilmente raccogliere lo scettro di Arrival, il fortunato lungometraggio di Denis Villeneuve. In più, la data di rilascio del film di Gray, che negli Stati Uniti è fissata per il 20 settembre 2019, ci fa sperare in un possibile posto in concorso alla prossima Mostra del Cinema di Venezia (che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre 2019), magari come titolo d'apertura.

Trama e cast

Le notizie sulla trama di Ad Astra sono ancora pochissime e alquanto criptiche.

Al centro della vicenda c'è Roy McBridge, un ingegnere dell'esercito segnato dalla scomparsa del padre, partito vent'anni prima per una difficile missione su Nettuno sulle tracce di un'intelligenza extraterrestre. Intenzionato a scoprire la verità, Roy decide quindi di emularlo compiendo un viaggio intorno al sistema solare.

Il cast di Ad Astra include Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Ruth Negga e Liv Tyler.