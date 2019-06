Curiosità

05/06/2019

Le foto di Abigail diventano presto virali in rete, tra lo sgomento degli utenti.

TheNerdyVixen, come rivela il suo profilo Twitter, è fan di DC Comics e amante dei gatti. È inoltre attratta da oggetti "strani" e il suo ultimo acquisto ne è la prova calzante. In un vecchio centro commerciale di Momence (Illinois) ha infatti comprato un pupazzo che potrebbe tranquillamente spodestare Annabelle dal trono di bambola più terrificante di sempre.

Dategli un'occhiata.

So, I saw this doll at an antique store a few months ago. I kept thinking about this doll, seeing its face in my head. I decided it was time to bring it home today. pic.twitter.com/gFTpoARABq — Ⓝ𝕖𝕣𝓓Ƴ 𝐕ιˣ乇𝐍 💞😻 (@TheNerdyVixen) June 1, 2019

Si chiama Abigail e, sebbene non sia maledetta, soltanto a guardarla fa venire la pelle d'oca. Eppure, per TheNerdyVixen è stato amore a prima vista, secondo quanto ha riferito a Mashable:

Sono sempre stata attratta da cose strane, ma di solito non ne compro. Questa però doveva tornare a casa con me.

Dopo aver pubblicato un paio di scatti dell'inquietante bambola su Twitter, sono stati tantissimi gli utenti a commentare spaventati il contenuto e a retwittarlo. Molti si sono persino chiesti divertiti se sia stata TheNerdyVixen a scegliere Abigail o viceversa.

You may not survive the night. — Ashley Nicole Black (@ashleyn1cole) June 2, 2019

Did the doll write this? — Lucas Eilish Chalamet (@LucasPattan) June 2, 2019

just watch, you’re going to wake up in the middle of the night and it will be back on the dresser, watching you. You think maybe you’re dreaming and fall back asleep. The next time you wake, it’s reaching towards you from the night table. You scream. It tilts its head & smiles. — Scoop T. Raccoon (@TOStarRaccoon) June 2, 2019

i am coming for my baby pic.twitter.com/Ib9wHAWfEJ — 👤TOM TRON - INFOPAX (@LadytronFashion) June 1, 2019

We've all seen this movie. We know how this ends. Blood and screaming and terror and death. pic.twitter.com/L1o5h2iK3b — Christina Snider 🏳️‍🌈 (@ThenStinaSays) June 1, 2019

Lo sgomento degli utenti è piuttosto comprensibile: non è facile ignorare quegli occhi senz'anima realizzati con dei bottoni, la bocca cucita, l'abito con una macchia che potrebbe essere sangue o non esserlo.

Per ora Abigail si gode la vita nella sua nuova casa e le sue avventure quotidiane vengono raccontate in un account Twitter gestito da TheNerdyVixen che prende il nome di Abigail The Totally Not Haunted Doll.

Mettereste sul vostro letto una bambola del genere oppure la lancereste, senza pensarci due volte, dalla finestra?