Agents of S.H.I.E.L.D. 6, l'easter egg de L'Incredibile Hulk

Agents of S.H.I.E.L.D. omaggia l'unico film Marvel Studios su Hulk!

La serie TV Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. è tornata dopo un anno di pausa con i primi due esplosivi episodi lunedì 3 giugno in prima assoluta su FOX. Mentre i fan aspettano un collegamento significativo ai fatti di Avengers: Infinity War e a quelli di Avengers: Endgame, arriva una easter egg che ci riporta al concetto che tutto è connesso! Il riferimento è al film del 2008 L'Incredibile Hulk, diretto da Louis Leterrier con Edward Norton nei panni del mostro verde (poi sostituito da Mark Ruffalo).

Gli agenti dello S.H.I.E.L.D. sono divisi tra chi opera sulla Terra per difendere il mondo che conosciamo e chi è nello spazio alla ricerca di Fitz. Quindi, la squadra non è al completo quando si tratta di fronteggiare le emergenze terrestri e il nuovo direttore, Alphonso Mackenzie (interpretato da Henry Simmons), deve correre ai ripari cercando aiuto fuori dall'agenzia.

È in questo frangente che viene presentato un nuovo personaggio, il Dr. Henry Benson (interpretato da Barry Shabaka Henley), che presenta un easter egg che farà felici i fan de L'Incredibile Hulk. Benson, infatti, rivela di far parte della Culver University.

I fan dell'unico film in solitaria di Hulk riconosceranno nella Culver University la location centrale della trama del film, in quanto è stata il luogo di lavoro - e di trasformazione - di Bruce Banner (Edward Norton) e la sua ex-fidanzata Betty Ross (Liv Tyler), in seguito nel film, la Culver University diventa anche luogo della battaglia tra Hulk e l'esercito militare di Thaddeus Ross (William Hurt).

Nel video qui sotto potete vedere la battaglia tra Hulk e i militari, guidati dal Generale Ross, nel giardino della Culver University:

Oltre a L'Incredible Hulk, Culver University è stata spesso presente nel Marvel Cinematic Universe e non solo. Benson sottolinea il fatto che era collega di Andrew Garner, ex marito di Melinda May. Infatti, in uno dei precedenti episodi di Agents of S.H.I.E.L.D. Melinda May ha incontato il marito proprio in quell'univeristà.

La scuola è stata anche la casa del fisico teorico Erik Selvig (personaggio visto nei primi due film di Thor e in The Avengers) e ha avuto come alunni i personaggi di Jane Foster (Natalie Portman) e Darcy Lewis (Kat Dennings), entrambi nati nell'universo cinematografico di Thor.

L'università è apparsa anche nella serie TV Marvel Runaways, in quanto è il luogo di studi che Victor e Janet Stein hanno frequentato prima di sposarsi.

Non perdete i prossimi episodi di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ogni lunedì in prima serata e in prima TV assoluta su FOX!