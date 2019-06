Bond 25: un'esplosione ferisce un membro della troupe e danneggia il set

Nuovi problemi sul set di Bond 25. Dopo l’infortunio alla caviglia di Daniel Craig, un membro della troupe si ferisce lievemente a seguito di un’esplosione.

Sembra che l’incidente sia stato provocato da una serie di scoppi causati da una prova con una palla di fuoco. La troupe stava lavorando a una esplosione da riprodurre sul set quando qualcosa è andato storto. Si sono verificati tre scoppi che hanno danneggiato il tetto e alcuni pannelli dei Pinewood Studios a Hollywood. L’addetto ferito si trovava su delle scale fuori dagli studi al momento dell’esplosione e sembra che sia stato colpito da qualche componente del set danneggiato. Secondo una fonte bene informata, i Pinewood Studios sono stati letteralmente travolti dal caos.

Intanto, la produzione ha rassicurato tutti con un post su Twitter, specificando che il malcapitato ha riportato solo una lieve ferita.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK