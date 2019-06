Carnival Row: trama cast e primo teaser della serie

TV NewsCinema

di Vincenzo Corrado - 05/06/2019 12:47 | aggiornato 05/06/2019 12:50

La nuova serie fantasy con Orlando Bloom e Cara Delevingne debutterà su Amazon Prime il 30 agosto. Intanto ecco il primo teaser.

È online il primo teaser della nuova serie fantasy del tutto particolare, che vede tra i protagonisti l'inaspettata coppia Orlando Bloom e Cara Delevingne: Carnival Crow è il nuovo show realizzato da Amazon in arrivo quest'anno.

Carnival Crow è una serie neo-noir fantasy ambientata in epoca vittoriana, in cui gli esseri umani vivono fianco a fianco con delle fantastiche creature mitologiche; tuttavia queste creature non hanno di certo la vita facile e non possono vivere in totale libertà, dal momento che sono costrette a rispettare delle dure regole imposte dagli uomini.

Trama

In una città inglese non specificata, dai tratti fantasy e vittoriani, vivono anche delle creature mitologiche che sono state costrette a fuggire dalle loro terre native per colpa delle invasioni da parte degli uomini. Ora, pur vivendo tutti insieme nello stesso mondo, la convivenza fra uomini e creature è piuttosto difficile dato che a queste ultime è vietato amare, vivere e anche volare in libertà.

Intanto un detective umano, Rycroft Philostrate e una fata, Vignette Stonemoss, intraprendono una relazione pericolosa e complicata in una società che diventa sempre più intollerante. Oltretutto la fata nasconde un segreto che rischia di mettere a repentaglio il mondo del detective Philostrate, proprio mentre quest'ultimo è impegnato con uno dei casi più oscuri e importanti della sua carriera: una scia di terribili omicidi che sconvolgono la pace e la tranquillità del paese di Row.

Cast

Nel cast Orlando Bloom interpreta il detective Rycroft Philostrate e Cara Delevingne veste i panni della fata Vignette Stonemoss. Insieme a loro compaiono David Gyasi nel ruolo di Agreus, un fauno misteriosamente ricco, Karla Crome nei panni di Tourmaline, una fata-poetessa scappata dalla sua terra natia per colpa della guerra, Indira Varma nel ruolo di Piety Breakspear, una regale quanto furba matriarca della potente famiglia che regna sulla città di The Burgue e Tamzin Merchant nei panni di Imogen Spurnrose, una giovane donna che vuole approfittare della ricchezza di Agreus per salvare la sua famiglia aristocratica dalla rovina.

Carnival Row è prodotta da Amazon Original insieme a Legendary Television e ha come produttori esecutivi Marc Guggenheim, René Echevarria, Jon Amiel, lo stesso Orlando Bloom e Travis Beacham. Alla regia c'è Thor Freudenthal, che ha girato un nuovo pilot con altri episodi diretti da Jon Amiel, Anna Foerster e Andy Goddard.

La serie sarà distribuita da Amazon Prime Video il 30 agosto, disponibile in versione originale in più di 200 paesi e arriverà in versione doppiata nel corso dell'anno.

