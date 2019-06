Dopo Arrow, Stephen Amell vorrebbe interpretare un villain DC Comics

L'anno prossimo sarà la fine di un'era per The CW, oltre ad Arrow, infatti, si chiuderà anche la serie cult Supernatural, l'epica saga dei fratelli Winchester con la quindicesima stagione.

È stato recentemente annunciato che Amell avrebbe indossato arco e frecce per l'ultima volta, quando Arrow completerà la sua ottava e ultima stagione . Indipendentemente dal fatto che Green Arrow riesca o meno a sopravvivere all'esperienza - la morte di Oliver sembra molto probabile - Amell ha dichiarato che non gli dispiacerebbe tornare in qualche modo, qualora una storia futura lo permettesse.

La star della serie TV DC Comics Arrow Stephen Amell ha espresso interesse a tornare nell'Universo DC, solo che questa volta vorrebbe fare il cattivo. L'attore ha interpretato Oliver Queen, alias Green Arrow, nella serie di supereroi in onda sul canale statunitense The CW dal 2012.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok