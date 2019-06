Dragon Ball Super: in futuro arriverà un nuovo film d'animazione?

Iyoku ha poi continuato parlando del lavoro fatto sul film dedicato a Broly e alla direzione in cui il franchise andrà in futuro.

Dall’uscita dell’ultimo film nei cinema (avvenuta il 28 febbraio in Italia), non ci sono stati più aggiornamenti riguardo un eventuale seguito dell’anime dedicato all’opera di Akira Toriyama . Arrivano però nuove indiscrezioni tratte da un’intervista a un produttore esecutivo dell’anime, che lascia intuire la realizzazione di un nuovo film animato dedicato a Dragon Ball.

L’arrivo del film Dragon Ball Super: Broly ha visto la storia andare avanti con l’inserimento di elementi, come il personaggio di Broly divenuto canonico, molto importanti, che chiaramente fanno intuire che la storia non si fermerà proprio in questo punto.

