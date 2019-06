Finn Jones (Loras Tyrell) aveva indovinato la fine di Game of Thrones... nel 2015

TV News

di Stefania Sperandio - 05/06/2019 12:30 | aggiornato 05/06/2019 12:35

Finn Jones, attore che nella serie ha vestito i panni di Ser Loras Tyrell, aveva capito come Game of Thrones sarebbe andato a finire già nel 2015: lo dimostrano le sue dichiarazioni.

Abbiamo tutti creduto che Bran Stark fosse il personaggio capace, più di tutti, di capire cosa si sarebbe verificato in futuro in Game of Thrones, ma probabilmente non è così. O, almeno, non è così da quando sono riemerse delle dichiarazioni che Flinn Jones – che nella serie vestì i panni di Ser Loras Tyrell – cominciò a rilasciare già nel 2015, in cui predisse abbastanza fedelmente quale sarebbe stato l'epilogo della serie TV di HBO.

Il destino del trono secondo Loras

In un'intervista concessa a Vulture ormai quattro anni fa, l'attore rivelò l'epilogo che sperava di vedere, prevedendo la distruzione del trono. Jones spiegò:

Quello che bisogna fare è liberarsi di quel trono. È questo quello che vorrei vedere accadere alla fine della serie, ma probabilmente è una grossa utopia. Vedremo.

HD HBO Finn Jones è stato Loras Tyrell per venti episodi in Game of Thrones, dalla prima alla sesta stagione

Anche in un'altra intervista, questa volta datata 2018 e concessa a People Now, l'attore britannico confermò la sua visione, definendola ancora una volta un'utopia e ammettendo che, probabilmente, sul finale sarebbero semplicemente morti tutti – nello stile Game of Thrones:

Penso che non ci sarà più uno scranno accentratore del potere, magari quel potere sarà restituito ai singoli regni, quasi come in un governo democratico. Forse è un po' troppo utopistico, penso che quello che succederà effettivamente con ogni probabilità è che muoiano tutti.

Come abbiamo visto nell'ultimo episodio di Game of Thrones 8, "l'utopia" – come Jones l'aveva definita – si è invece realizzata alla perfezione.

HD HBO Alla fine di Game of Thrones non è rimasto nessun trono di spade su cui sedersi, come previsto da Jones

La previsioni sul futuro politico di Westeros

Nella medesima intervista a Vulture, l'attore ribadì già nel 2015 anche le sue aspettative per il futuro politico di Westeros e la maggiore indipendenza dei regni, in caso di distruzione del Trono di Spade. Anche in questo caso, la sua immaginazione si è avvicinata abbastanza alla realtà dei fatti:

Spero per Westeros che Bran dissolva il trono di spade, che consegni il potere ai singoli reami. Lui, con il suo Concilio Ristretto – che dovrebbe essere composto da Brienne, Tyrion e magari da qualcuno dei Tyrell, sapete, sono fazioso su questo. Tutti insieme, dovrebbero provare a mantenere la pace, dopo che questa guerra devastante ha colpito Westeros e ha ucciso tantissime persone.

Bran è effettivamente colui che ha avuto il suo Concilio Ristretto – dove presenziano davvero Brienne e Tyrion, come comandante della Guardia Reale la prima e come Primo Cavaliere del Re il secondo. Sull'indipendenza, Jones ha azzardato molto – ma il Nord è comunque riuscito a ottenerla grazie alla tenacia di Sansa Stark, ora Regina del Nord.

HD HBO Il Concilio Ristretto di Re Brandon I è composto da Brienne, Bronn, Tyrion, Davos e Samwell

Più sfortunata la previsione sui Tyrell seduti nel Concilio di Bran: come abbiamo visto, con la loro estinzione Alto Giardino è finita al mercenario Bronn, come Tyrion e Jaime Lannister gli avevano promesso nel quarto episodio dell'ultima stagione di Game of Thrones.

Considerando con quanti anni di anticipo Jones sia riuscito a prevedere come sarebbero andate le cose per il trono di spade, sembra che Loras avesse non solo il dono di essere un abile cavaliere, ma anche un po' della preveggenza del Corvo a tre occhi. Non è, oltretutto, il primo cavaliere a rivelarsi visionario con le sue previsioni: anche Gwendoline Christie (Ser Brienne di Tarth) aveva fatto lo stesso.

HD HBO Dopo la caduta dei Tyrell, è stato Bronn a prendere possesso di Altogiardino

Voi sareste riusciti a prevedere l'epilogo di Game of Thrones già qualche anno fa?