Outlander

Siete fan accaniti della serie tv Outlander? Adorate Jamie e Claire? Nel nostro articolo abbiamo raccolto le frasi più emozionanti della saga per farvi rivivere i momenti più intensi di essa.

Outlander è una serie televisiva in costume, tratta dal ciclo di romanzi di Diana Gabalton, andata in onda per la prima volta nell’agosto del 2014.

La storia ruota intorno alle vicende di Claire Beauchamp Randall Fraser, un’infermiera del XX secolo che a causa dei poteri di un misterioso cerchio di pietre, si ritrova a vivere nella Scozia del 1743.

La saga letteraria si compone di 8 romanzi (nella versione italiana sono 15 in quanto ogni volume è stato suddiviso in due parti). La serie TV, invece, adattata da Ronald D. Moore, è trasmessa su FoxLife.

Le caratteristiche principali della trasposizione televisiva come dei romanzi, quelle che hanno conquistato una vasta fetta di pubblico, sono senza alcun dubbio l’accurata e affascinante ambientazione storica, l’elemento fantasy dei viaggi nel tempo, l’immancabile avventura e naturalmente il lato romantico della storia d’amore. Durante il suo soggiorno nella Scozia del ‘700, infatti, Claire fa la conoscenza di Jamie Fraser, un guerriero accusato di furto e per questo ricercato dalle Giubbe Rosse.

Tra i due nasce un’intensa passione che si andrà a contrapporre ai sentimenti della protagonista per Frank, il marito rimasto nel presente e incapace di rassegnarsi alla sua scomparsa. Outlander, dunque, è una storia appassionante dall’inizio alla fine e noi per celebrarla al meglio abbiamo voluto raccogliere in questo articolo le frasi più belle ed emozionanti della serie TV.

Frasi Outlander sull’amore

Il filo conduttore di Outlander è l’amore. Un sentimento assoluto che travalica i confini del tempo e unisce per l’eternità i due protagonisti, Claire e Jamie, al di là delle difficoltà, del dolore e della guerra. Niente riesce a cancellare ciò che provano l’uno per l’altra, per questa ragione la loro storia ha appassionato milioni di telespettatori di tutto il mondo.

Frasi Outlander sulla guerra

La guerra è un’altra tematica portante di Outlander e assume, in più di un’occasione, il ruolo del peggiore nemico dei due protagonisti. Una sorta di mostro che causa loro sofferenza e dolore. Basti pensare alla terribile battaglia di Culloden che mette a dura prova Jamie e Claire e che non si concluderà nel modo migliore per i due amanti.

Frasi Outlander sulla famiglia

Claire e Jamie non sono solo l’esempio dell’amore più puro e vero che può esserci tra due persone, ma sono anche l’emblema della famiglia e di quanto essa abbia un’importanza capitale nella vita delle persone. In tal senso è molto interessante lo sviluppo del rapporto tra loro e la figlia Brianna, che dovrà ricostruire da zero la relazione con il padre e appianare i conflitti con la madre.

Frasi Outlander Claire

Claire Beauchamp Randall Fraser è un’infermiera della seconda guerra mondiale che viene catapultata nella Scozia del 1743. Fin da subito si dimostra piena di carisma, con un carattere forte e la risposta sempre pronta. Tale temperamento la mette spesso nei guai ma è anche ciò che la fa amare dai suoi fan. In questo gruppo di frasi abbiamo raccolto le sue battute più belle.

Frasi Outlander Jamie

Grintoso, pieno di forza e di coraggio, Jamie Fraser è l’uomo che tutte le donne vorrebbero avere al loro fianco. Perdutamente innamorato di Claire non perde occasione per dimostrarle i suoi sentimenti e soprattutto per proteggerla dai pericoli della Scozia del ‘700. Non ha desideri di gloria e nessun tipo di ambizione politica. Il suo animo è puro e sincero.

Frasi e immagini Outlander

Concludiamo la nostra raccolta con una serie di immagini e frasi tratte da questa strepitosa saga in costume. Scegliete quelle che preferite da scaricare gratis e condividere sui social.