Gérard Depardieu: l'accusa di stupro a suo carico è stata archiviata

Pesanti accuse a Abdellatif Kechiche: alcool e pressioni agli attori per scene di sesso non simulate

Al momento non ci sono commenti ufficiale da parte di Depardieu, abituato a essere al centro di scandali e rumor soprattutto dopo la pubblicazione nel 2015 della sua autobiografia "È andata così" , in cui ha confessato diversi particolari scabrosi sulla sua giovinezza.

Le numerose indagini svolte nell’ambito di questa procedura non hanno permesso di caratterizzare i reati denunciati in tutti i loro elementi costitutivi.

Lo scandalo era scoppiato in piena bufera Harvey Weinstein e il nome di Gérard Depardieu era rimbalzato da una sponda all’altra dell’oceano. La stampa aveva finito così per accostare la vicenda dell'attore francese a quella del produttore, che Depardieu aveva definito pubblicamente un predatore e un maiale.

Sembra che la giovane attrice si trovasse in casa di Gérard Depardieu per la preparazione di uno spettacolo teatrale. Secondo il racconto della ragazza, l’attore l’aveva presa sotto la sua ala protettiva e le stava dando alcuni consigli per la carriera.

In tutti questi mesi non è mai stata svelata l’identità della presunta vittima , che secondo la stampa scandalistica sarebbe la figlia di un altro noto personaggio pubblico francese.

Gérard Depardieu ha ottenuto l’archiviazione dell’accusa di stupro . Nell’agosto del 2018, l’attore era stato denunciato da una giovane attrice e ballerina di 22 anni per stupro. La donna aveva raccontato di aver subito una violenza sessuale tra il 7 e il 13 agosto del 2018 in uno degli appartamenti parigini dell'attore.

Archiviata l'accusa di stupro contro Gérard Depardieu: i giudici non trascineranno in tribunale l'attore, denunciato da una giovane attrice francese di 22 anni.

