Ghostbusters x Foot Locker: le scarpe per l'anniversario del film

di Giuseppe Benincasa - 05/06/2019 10:42 | aggiornato 05/06/2019 10:47

Inzaccheratevi i piedi con le nuove sneakers dedicate a Ghostbusters!

Giugno è il mese del 35esimo anniversario del primo storico film del franchise di Ghostbusters. Il 7 giugno 1984, infatti veniva proiettato negli Stati Uniti per la prima volta quello che è diventato un cult del cinema, diretto da Ivan Reitman e interpretato da Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson.

Per celebrare il 35esimo anniversario di Ghostbusters, i creativi di K-Swiss (casa produttrice di calzature con sede in California) hanno realizzato due paia di scarpe sportive ispirate agli iconici personaggi dei primi due film: lo Stay Puft e Slimer. Nel video in testata a questo articolo potete vedere l'unboxing, realizzato proprio da Dan Aykroyd.

Secondo quanto riportato dal sito Hypebeast, la scarpa dello Stay Puft è una Classic 2000 della K-Swiss, mentre il modello utilizzato per Slimer è un Si-18 International.

Le sneaker dello Stay Puft in pelle bianca sono impreziosite da dettagli blu navy e rossi, rendendo omaggio al fiocco e al cappello da marinaio dell'Omino dei Marshmallow. Inoltre, sulla linguetta è cucita la faccia dello Stay Puft, i lacci riportano la storica frase "I aint afraid of no ghost" che viene ripetuta nella canzone principale del film, sul retro delle scarpe vi è la scritta Ghostbusters e sul lato GB - 84, per indicare la data di uscita americana del film di Ivan Reitman.

K-Swiss x Ghostbusters Si-18 International "Stay Puft"

La Classic 2000 dedicata a Slimer è una sneaker ricoperta di ectoplasma verde (tranquilli, si tratta solo di materiale traslucido). Il retro della linguetta è di colore rosa per rappresentare la lingua vera e propria di Slimer, mentre nelle solette c'è un disegno del personaggio. Infine, le suole brillano al buio, aggiungendo un tocco speciale alle vostre passeggiate notturne.

K-Swiss x Ghostbusters Classic 2000 "Slimer"

Entrambe le paia di scarpe, disegnate dal sneaker customizer Alexander-John, vengono impreziosite dai loghi del 35esimo anniversario di Ghostbusters e sono contenute in scatole disegnate come le trappole per fantasmi nel film.L

Le sneakers saranno disponibili al Ghostbusters Fan Fest dall'8 giugno, intoltre saranno disponibili anche su footlocker.com lo stesso giorno.